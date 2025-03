Champagne – Peppino di Capri stasera su Rai 1: cast e trama del Film TV con Francesco Del Gaudio

Peppino di Capri è uno degli artisti più importanti della musica italiana, conosciuto in tutto il mondo grazie ai suoi successi, tra cui Champagne, il brano che dà il titolo al film TV in onda stasera, 24 marzo, in prima serata su Rai 1 e in streaming su RaiPlay. Il film racconta la prima fase della carriera del cantante, che ha portato in Italia il twist, dalla sua infanzia fino al 1973, anno della sua rinascita quando vince per la prima volta il Festival di Sanremo.

La trama di Champagne - Peppino di Capri

Giuseppe Faiella, vero nome dell'artista, inizia la sua carriera musicale nel 1943, all'età di soli quattro anni. È proprio in quel periodo che, grazie al suo dono per l'orecchio assoluto, si esibisce davanti ai soldati americani di stanza a Capri. Da subito è chiaro che la musica è la sua strada. Lasciata l'isola e spinto dalla curiosità per l'innovazione musicale, Giuseppe vince il concorso del programma Rai Primo Applauso. Il successo arriva rapidamente, e gli anni '50 segnano l'inizio della sua grande carriera, sotto il nome d'arte di Peppino di Capri.

La sua vita privata e il cambiamento negli anni '60

Negli anni '60, Peppino incontra Roberta, una giovane modella che diventa il suo primo grande amore e fonte di ispirazione per la celebre canzone a lei dedicata. Il loro matrimonio attraversa alti e bassi, rispecchiando i cambiamenti sociali di un'epoca che, alla fine degli anni '60, mette da parte l'entusiasmo per il twist, a favore dei cantautori e dell'impegno politico.

Sanremo 2023: Peppino di Capri riceve il premio alla carriera

La relazione con Roberta giunge al termine in un periodo difficile per la carriera di Peppino, che sembra ormai giunta al capolinea: i discografici richiedono nuove proposte, quasi cercando di boicottarlo. Per un momento, Peppino sembra aver perso il contatto con il pubblico e con se stesso, ma trova la forza di rialzarsi.

Grazie al sostegno di Bebè, il suo migliore amico e batterista fin dalle prime esibizioni, e al nuovo amore per Giuliana, una biologa lontana dal mondo dello spettacolo, Peppino riesce a ritrovare la sua maturità e a fondare la sua casa discografica. Nel 1973, con l'aiuto di Franco Califano, che compone per lui Un grande amore e niente più, Peppino vince per la prima volta il Festival di Sanremo, segnando una nuova fase della sua carriera e della sua vita.

Il cast del film TV

Il protagonista è interpretato da tre attori: il giovane Alessandro Gervasi veste i panni di Peppino di Capri da bambino, Leonardo Catenacci è il cantante a 11 anni, mentre Francesco Del Gaudio (già noto per il suo ruolo in Inganno su Netflix) interpreta il cantante da adolescente e adulto.

Il cast comprende anche Arianna Di Claudio nel ruolo di Roberta, il primo amore di Peppino, Gaja Masciale nei panni di Giuliana, compagna di Peppino negli anni successivi, Antonia Truppo nel ruolo della madre del protagonista e Gianluca Di Gennaro che interpreta Bebè, il migliore amico di Peppino.