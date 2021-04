Chadwick Boseman: il trailer del documentario in arrivo su Netflix

Chadwick Boseman: Portrait of an artist è il documentario in arrivo il 17 aprile su Netflix, ecco il trailer del progetto dedicato alla star di Black Panther.

Chadwick Boseman: Portrait of An Artist è il documentario in arrivo su Netflix il 17 aprile in streaming e il trailer regala qualche anticipazione del progetto dedicato alla star di Black Panther.

Nel video si mostrano infatti molti estratti delle interviste rilasciate da amici e colleghi per regalare un ritratto unico ed emozionante dell'artista che ha conquistato il cuore di milioni di persone in tutto il mondo.

Il progetto Chadwick Boseman: Portrait of an Artist sarà disponibile per 30 giorni in streaming e permetterà di conoscere meglio il protagonista di Black Panther, morto alla fine di agosto 2020 dopo una lunga battaglia contro il cancro al colon.

Allo speciale realizzato dalla piattaforma di streaming hanno partecipato Viola Davis, Danai Gurira, il regista Brian Helgeland, Reginald Hudlin, Aakomon "AJ" Jones che si è occupato delle coreografie delle scene d'azione di Black Panther, Woodie King Jr. che ha il ruolo di direttore del New Federal Theater, Spike Lee, il compositore Branford Marsalis, Andile Nebulan, Phylicia Rashad, Tate Taylor, Glynn Turman e George C. Wolfe.

Chadwick Boseman sembra destinato a conquistare un Oscar grazie alla sua performance in Ma Rainey's Black Bottom, film che ha permesso di assegnare all'attore altri prestigiosi riconoscimenti come un Golden Globe e un Screen Actors Guild Award.