Chadwick Boseman: la Howard University ricorda la star intitolandogli il College of Fine Arts

Chadwick Boseman sarà ricordato dalla Howard University che ha frequentato dal 1997 al 2000 e che ora renderà omaggio alla star di Black Panther dando il suo nome al dipartimento di College of Fine Arts.

L'attore è morto all'età di 43 anni a causa di un cancro al colon e negli anni in cui ha frequentato l'università è stato incredibilmente attivo per sostenere l'Accademia di Belle Arti.

Chadwick Boseman era stato ad esempio coinvolto nelle proteste dopo che la gestione del suo college aveva annunciato che si stava valutando la possibilità di il College of Fine Arts nel dipartimento più generale dedicato all'arte e alla scienza. Nel 2018 l'Accademia è ritornata indipendente e il protagonista di Black Panther è tornato per fare un discorso agli studenti per celebrare il successo del film Marvel e l'importanza dell'arte.

Wayne A. I, Frederik, presidente della Howard University, ha dichiarato: "Quando Chadwick Boseman è tornato nel campus per compiere il discorso in occasione della consegna dei diplomi, ha definito la Howard un posto magico. Durante la sua visita ho annunciato il nostro progetto di ristabilire il College of Fine Arts ed era pieno di idee e piani per sostenere lo sforzo in un modo potente. L'amore di Chadwick per la Howard University era sincero e, anche se non ha potuto veder realizzare questi progetti, è un mio onore assicurare che la sua memoria viva tramite il Chadwick A. Boseman College of Fine Arts con il sostegno di sua moglie e della Fondazione dedicata all'attore...".

Bob Iger della Disney supervisionerà gli sforzi di raccogliere soldi necessari a sovvenzionare delle borse di studio e la costruzione di un nuovo edificio che diventerà la sede dell'Accademia di Belle Arti.

Chadwick Boseman, dopo essersi diplomato all'università, ha frequentato la British American Dramatic Academy a Oxford, esperienza che ha contribuito in modo importante a lanciare la sua carriera.

La moglie dell'attore, Simone Ledward-Boseman, ha dichiarato: "Sono estremamente felice che la Howard University abbia scelto di onorare mio marito in questo modo e felice che Phylicia Rashad abbia accettato il ruolo di rettore. Chad era davvero orgoglioso di aver studiato al college e la Howard e Miss Rashad hanno avuto entrambi dei ruoli importanti nel suo percorso come artista. Aver ristabilito il College of Fine Arts chiude il cerchio di questa parte della sua storia e assicura che Chadwick continuerà a ispirare i narratori anche in futuro".