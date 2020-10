Chadwick Boseman: suo fratello Kevin festeggia la sua remissione dal cancro

Kevin Boseman, il fratello di Chadwick Boseman, ha recentemente dichiarato che anche lui ha dovuto lottare contro un cancro, ma oggi può festeggiare due anni di remissione.

Sono passati appena due mesi da quando Chadwick Boseman è venuto a mancare a causa di un cancro al colon che ha combattuto in silenzio per quattro anni. Ora apprendiamo che anche suo fratello maggiore, Kevin Boseman, ha dovuto affrontare questa battaglia: "Oggi sono due anni da quando il tumore è in remissione", ha scritto Kevin sulle sue Stories di Instagram, "Mi è stato diagnosticato un cancro nel 2018 e sono stato sottoposto a cicli di chemioterapia. Volevo condividere l'evento perché, sebbene sia stato un anno di profonda perdita e tragedia per tanti di noi, questa è una buona notizia. Qualcosa per cui sorridere. Qualcosa per cui gridare."

La star di Black Panther è morta il 28 agosto all'età di 43 anni, dopo che gli avevano diagnosticato nel 2016 un cancro al colon al III stadio. "Spero che tu stia sorridendo e gridando con me", ha scritto Kevin su Instagram, rivolto al fratello. "Il cancro è qualcosa su cui la maggior parte di noi non ha alcun controllo. Possiamo solo controllare come rispondiamo a esso, che include l'essere proattivi riguardo alla nostra salute, sia fisica che mentale. Il domani non è promesso e la diagnosi precoce salva le nostre vite. La salute è la vera ricchezza."

All'inizio di Ottobre Derrick Boseman, l'altro fratello di Chadwick Boseman, ha ricordato la sua ultima conversazione con la star, quando aveva rivolto le sue preghiere a Dio.

A Settembre, Chadwick è stato sepolto nel cimitero della Welfare Baptist Church a Belton, nella Carolina del Sud, non lontano dalla sua città natale di Anderson. Successivamente è stato rivelato che l'attore è morto senza rilasciare un testamento e la sua vedova, Taylor Simone Ledward si è rivolta al giudice per essere tutelata. I due, che erano stati insieme dal 2015, si sono sposati segretamente prima della morte della star.