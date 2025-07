Sean Baker cambia rotta dopo Anora: il suo prossimo film sarà una commedia

Come si prosegue dopo un successo come Anora, capace di conquistare sia la Palma d'Oro che l'Oscar per il miglior film? Sean Baker ha scelto di percorrere una strada del tutto diversa: per il suo prossimo progetto, il regista abbraccerà il genere della commedia.

Cosa ha detto Sean Baker sul suo prossimo film

In una recente intervista concessa all'Associated Press, il regista ha ammesso che i riconoscimenti ottenuti iniziano a pesare: "La novità con cui devo fare i conti è proprio la pressione di seguire Anora. Non voglio deludere nessuno, ma al tempo stesso voglio proporre qualcosa di originale. Fa paura, non so come altro dirlo, è spaventoso".

Anora: Sean Baker con in mano i suoi quattro Oscar vinti

I suoi film, da Tangerine a The Florida Project, si sono sempre mossi su un filo sottile tra dramma sociale e punte di ironia. Ora, però, Baker vuole capovolgere la formula: "Per anni ho realizzato drammi o tragedie con sfumature comiche. Adesso vorrei sperimentare il contrario: una commedia che contenga elementi drammatici o tragici. È questo il cambiamento che sto cercando". Questo cambio di rotta apre anche alla possibilità che il tono dissacrante e satirico di Red Rocket possa tornare sotto una nuova luce.

Non è escluso, inoltre, che gran parte del team dietro Anora torni a collaborare con lui, incluso il distributore Neon. "Spero di lavorare di nuovo con le stesse persone", ha detto il regista. "Non solo per realizzare il film, ma anche per distribuirlo. E spero che riusciremo a coinvolgere ancora una volta il pubblico".

Anora: una scena tratta dal film

Durante l'Ivy Film Festival, lo scorso aprile, Baker aveva anche anticipato che lui e la moglie - la produttrice Samantha Quan - avevano appena concluso la ricerca delle location per il nuovo progetto. Se tutto andrà secondo i piani, le riprese potrebbero iniziare già in autunno.