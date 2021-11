Cercami a Parigi 3: da oggi su RaiPlay la terza stagione della serie teen

Arriva oggi su RaiPlay in esclusiva Cercami a Parigi 3, la nuova stagione della serie tv per ragazzi con protagonista Jessica Lord.

Cercami a Parigi 3 è disponibile da oggi su RaiPlay in esclusiva in boxset. Tra 10 giorni invece, il 27 novembre, la terza stagione della serie per ragazzi approderà direttamente in TV su Rai Gulp.

Un viaggio nel tempo a passo di danza per coronare un sogno: diventare una ballerina di fama mondiale. Continuano anche nella terza stagione di Cercami a Parigi le avventure della giovane principessa Lena Grisky che si svolgono tra il 1905 ed il XXI secolo. Un viaggio tra le epoche insieme a una collana magica, ricevuta in dono dal suo fidanzato Henri.

Nei nuovi 26 episodi, la beniamina dei teenager, impersonata dall'astro nascente Jessica Lord, è determinata a cercare le risposte a tutte le grandi domande che le affollano la mente. Chi è lei veramente? Perché tutti sono così interessati alla sua persona e al suo orologio? Chi è lei come ballerina? Tornerà definitivamente nel 1905? Oppure lotterà con tutte le sue forze per realizzare il suo sogno di danzare con la compagnia di Balletto dell'Opera di Parigi?

Continuando a indagare profondamente sulla sua identità, tutto diventerà chiaro e la verità le rivelerà finalmente il suo futuro: Lena è destinata a diventare una grande stella del balletto. La sua determinazione a rimanere nella compagnia è alimentata dalla sua passione e dall'amore per la danza. In questa ultima stagione Lena affronterà gli ultimi ostacoli legati al suo passato e alla sua famiglia per arrivare ad un vittorioso ed emozionante traguardo finale.