C'era una volta a Hollywood e Django Unchained in streaming su Infinity+

Su Mediaset Infinity con Infinity+ sono in arrivo in streaming due celebri titoli scritti e diretti dal premio Oscar Quentin Tarantino, C'era una volta a... Hollywood e Django Unchained, rispettivamente dal 22 e dal 23 maggio.

C'era una volta a... Hollywood è ambientato nella Los Angeles del 1969 in cui tutto sta cambiando, dove l'attore televisivo Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) e la sua storica controfigura Cliff Booth (Brad Pitt) cercano di farsi strada in una Hollywood che ormai non riconoscono più. Il nono film del regista e sceneggiatore Quentin Tarantino presenta un cast stellare e diverse linee narrative in un tributo all'ultimo periodo dell'età d'oro di Hollywood. Il film ha ottenuto dieci candidature ai premi Oscar®, vincendone due per il miglior attore non protagonista (Brad Pitt) e per la migliore scenografia.

Faccia a fiaccia tra un feroce Leonardo DiCaprio e Jamie Foxx in Django Unchained

Ambientato nel Sud degli attuali Stati Uniti, due anni prima dello scoppio della Guerra Civile, Django Unchained vede protagonista il premio Oscar Jamie Foxx nel ruolo di Django, uno schiavo la cui storia brutale con il suo ex padrone, lo conduce faccia a faccia con il cacciatore di taglie di origine tedesca, il Dott. King Schultz (il premio Oscar® Christoph Waltz). Schultz è sulle tracce degli assassini fratelli Brittle e solo l'aiuto di Django lo porterà a riscuotere la taglia che pende sulle loro teste. Il poco ortodosso Schultz assolda Django con la promessa di donargli la libertà una volta catturati i Brittle, vivi o morti. Il film è valso un premio Oscar a Christoph Waltz come miglior attore non protagonista, oltre a ottenere l'Academy Award per la migliore sceneggiatura originale.