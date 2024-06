Cena con Delitto 3: Josh Brolin si unisce al cast di Wake Up Dead Man

Il cast di Cena con delitto (Knives Out) 3, film intitolato Wake Up Dead Man, sembra non avrà nulla a invidiare ai capitoli precedenti per quanto riguarda il numero di star coinvolte. Tra i nuovi arrivi nel cast c'è ora anche quello di Josh Brolin, interprete di Thanos nel MCU e recentemente tra i protagonisti della saga cinematografica di Dune.

Il cast stellare di Cena con delitto 3

Come prevedibile, i fan dovranno attendere per scoprire i dettagli del ruolo assegnato a Josh Brolin, che reciterà sul set di Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery accanto a un gruppo di attori di altissimo livello guidato da Daniel Craig, che riprenderà la parte del detective Benoit Blanc.

Tra gli interpreti ci saranno inoltre Josh O'Connor, Cailee Spaeny, Andrew Scott, Kerry Washington, Jeremy Renner, Mila Kunis e Daryl McCormack.

Josh Brolin reciterà in Cena con delitto 3

Josh Brolin, prossimamente, sarà protagonista dell'action comedy Brothers, prodotta da Legendary Pictures e diretta da Max Barbakow. Il film vedrà nel cast anche Peter Dinklage e verrà distribuito in streaming su Prime Video dal 17 ottobre. La sceneggiatura è firmata da Macon Blair, basandosi su una storia di Etan Cohen. Al centro della trama ci sono due fratelli che si ritrovano a compiere un viaggio indimenticabile.

Il team di Knives out

Rian Johnson e il suo team non si sono lasciati sfuggire anticipazioni e spoiler riguardanti il mistero che bisognerà risolvere nel terzo caso su cui Blanc cercherà di fare chiarezza. Netflix ha compiuto un sostanzioso investimento dopo il successo ottenuto da Cena con Delitto nel 2019, acquistando i diritti di due sequel per un totale di 450 milioni di dollari. Glass Onion è poi stato distribuito sugli schermi nel 2022.

Johnson, oltre a essere impegnato come regista, è anche sceneggiatore e produttore, tramite T-Street.