Cecilia Strada fa coming out: "Sono bisessuale"

Cecilia Strada ha dichiarato di essere bisessuale: il coming out della figlia di Gino Strada arriva sui social all'Indomani della giornata dedicata al Pride 2021. L'ex presidente dell'ONG Emergency, ha scritto di aver saputo di appartenere alla comunità LGBT da quando aveva 13 anni.

Conosciuta per essere la figlia di Gino Strada, Cecilia è stata anche presidente della ONG Emergency, carica che le è stata conferita nel dicembre del 2009 al posto della madre che era mancata. Oggi Cecilia Strada, all'indomani della giornata dedicata al Pride, ha rivelato "prima che finisca il mese del Pride, vorrei dire una cosina. Sono bisessuale, lo so da quando avevo tredici anni, da allora mi sono innamorata di uomini e di donne, o ancora meglio: mi sono innamorata di persone, e solo dopo ho fatto attenzione al colore dei capelli, degli occhi, o al genere".

Nella parte successiva del post Cecilia spiega perché ha deciso di fare coming out proprio ora: "Non avevo mai pensato di dichiararlo in pubblico - più che altro perché per me è una cosa totalmente naturale e davanti a una cosa naturale mi aspetterei reazioni tipo "Embè? E a noi cosa frega?". E perché non credo di essere così importante da spostare sensibilità. Però, però: visti i chiari di luna, visto quanto è difficile ancora oggi vedere riconosciuti i diritti delle persone Lgbtiq+, visto che in questa battaglia 'il privato è politico', ho deciso di dirlo. Tutto qui. Viva l'amore, viva i diritti"

Poco dopo, rispondendo ad alcuni post di chi la segue su Facebook, Cecilia ha scritto: "Quanto mi piacciono tutti questi 'embè? E a noi che ci frega?', vi voglio bene amici. Arriverà il giorno in cui non ci sarà più bisogno di dirlo, perché per tutti sarà 'embè'. Sarà un giorno bellissimo!"