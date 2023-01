C'è posta per te stasera su Canale 5: le anticipazioni e gli ospiti del 21 gennaio (Video)

Stasera torna C'è posta per te di Maria De Filippi: ecco le anticipazioni e gli ospiti della puntata del 21 gennaio

Stasera su Canale 5 torna alle 21.40 C'è posta per te: il programma condotto da Maria De Filippi è arrivato alla ventiseiesima edizione. Anche stasera ci saranno storie commoventi e probabili ricongiungimenti. Il programma è una sorta di romanzo popolare italiano che porta alla luce sentimenti e conflitti familiari. Come al solito non mancheranno gli ospiti vip che sono spesso il regalo che i protagonisti fanno ai propri cari.

Nella puntata del 21 gennaio, grazie alle anticipazioni pubblicate sulle pagine social del programma, scopriamo che un padre tenta il ricongiungimento con suo figlio. "Abbi rispetto verso i tuoi figli se vuoi avere rispetto dai tuoi figli". Il padre è presente in studio con la sua nuova famiglia.

Protagonista di un'altra storia è una signora venuta ad incontrare persone del suo passato che, a quanto pare, non si ricordano di lei.

Stando alle anticipazioni i due super ospiti della puntata, sono Stefano De Martino, e il cantante napoletano Massimo Ranieri, che vedremo al prossimo Festival di Sanremo accanto a Gianni Morandi e Albano.

I postini del programma, che gireranno l'Italia in bicicletta per consegnare gli inviti al programma sono Gianfranco Apicerni, Marcello Mordino e Andrea Offredi e Giovanni Vescovo, ex corteggiatore di Uomini e Donne, il dating show di Maria De Filippi.