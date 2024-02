C'è posta per te stasera su Canale 5: anticipazioni, ospiti e storie puntata del 24 febbraio

Stasera 24 febbraio 2024 su Canale 5 nuovo appuntamento con le storie di C'è posta per te: ecco gli ospiti e le anticipazioni della serata

Stasera, sabato 17 febbraio 2024, su Canale 5 va in onda in prima serata alle 21:30 C'è posta per te. Il programma condotto da Maria De Filippi è arrivato alla ventisettesima edizione. Anche stasera ci saranno storie commoventi, probabili ricongiungimenti familiari, tradimenti e tutto quello che la trasmissione riserva ai suoi spettatori. Ecco le anticipazioni sugli ospiti e le storie del nuovo appuntamento.

Dopo aver ospitato Paolo Bonolis, Sabrina Ferilli, Stefano De Martino, Raoul Bova, Luca Argentero, Matteo Berrettini Giorgia e Emanuel Lo, questa sera in studio arrivano nuovi personaggi del mondo della musica e dell'intrattenimento.

C'è posta per te: Ospiti del 24 febbraio

Ospiti in studio Il Volo, ovvero Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto, reduci da Sanremo 2024 dove hanno presentato Capolavoro, classificatosi ottavo nella serata finale. I tre artisti in questo periodo sono al centro dell'attenzione anche per possibili dissidi interni che potrebbero portare allo scioglimento del trio.

Il secondo ospite e Alessandro Siani, l'attore partenopeo in questi giorni è a teatro dove dirige il Musical Mare Fuori, adattamento dell'omonima serie televisiva. Il comico sarà protagonista di una sorpresa particolare.

Le storie

Le anticipazioni di C'è posta per te si concentrano su due storie. La prima è quella di un matrimonio interrotto, dalle clip che circolano sembra che sia stata la donna ad inviare l'invito al programma al suo compagno "Credi che sua moglie lo sappia, che le sia arrivata la lettera di separazione, immagini che stia andando tutto a posto. Invece sua moglie non sa niente e non è arrivata nessuna lettera" dice la donna.

Nella seconda storia, da una parte c'è un ragazzo con la moglie, dall'altra parte della busta la sua famiglia. "Capivo che prima o poi avrei dovuto fare una scelta ed è quella che ho fatto", dichiara lui, mentre la sorella ribatte: "Come si fa a decidere tra una madre e una moglie? Sono due forme di amore diverse".

I postini di questa edizione

I postini del programma, che gireranno l'Italia in bicicletta per consegnare gli inviti al programma sono Marcello Mordino, Gianfranco Apicerni, Andrea Offredi e Giovanni Vescovo, ex corteggiatore di Uomini e Donne unitosi al cast del programma nella precedente edizione.

Dove vedere C'è posta per te

C'è posta per te va in onda il sabato sera in prima serata alle 21:30 circa su Canale 5. Il people show è disponibile anche in live streaming sul sito di Mediaset Infinity.