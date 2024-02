C'è posta per te, stasera su Canale 5: anticipazioni, ospiti e storie puntata 17 febbraio

Stasera 17 febbraio 2024 su Canale 5 terzo appuntamento con le storie di C'è posta per te: ecco gli ospiti e le anticipazioni della serata

Stasera, sabato 17 febbraio 2024, su Canale 5 va in onda in prima serata alle 21:30 C'è posta per te. Il programma condotto da Maria De Filippi è arrivato alla ventisettesima edizione. Anche stasera ci saranno storie commoventi, probabili ricongiungimenti familiari, tradimenti e tutto quello che la trasmissione riserva ai suoi spettatori. Ecco le anticipazioni sugli ospiti e le storie del nuovo appuntamento.

C'è posta per te: Ospiti del 17 febbraio

Dopo aver ospitato Paolo Bonolis, Sabrina Ferilli, Stefano De Martino, Raoul Bova e Luca Argentero, questa settimana Maria De Filippi ha chiamato ben tre personaggi del mondo dello sport e dello spettacolo.

Ospite di questa serata, sarà Matteo Berrettini, il il campione di tennis che nell'ultima stagione è stato falcidiato dagli infortuni e, secondo il gossip, fresco di rottura, non confermata, con Melissa Satta.

In studio ci saranno anche la cantante Giorgia e Emanuel Lo, professore di Amici, i due sono compagni nella vita. Per Giorgia è la seconda ospitata, dopo quella del 2018. Per Emanuel e Berrettini si tratta dell'esordio assoluto nel people show di Canale 5.

Le storie

Le anticipazioni di C'è posta per te si concentrano su due storie. Nella prima abbiamo adirittura una proposta di matrimonio. "Valeria, vuoi sposarmi?", dice l'uomo dietro la busta inginocchiandosi. "È impazzito", è la risposta della donna. Si parla ancora una volta di tradimenti e pentimenti? Lo scopriremo stasera.

La seconda storia riguarda un rapporto tra padre e figli "Noi non scegliamo i genitori, nasciamo con un padre e una madre che ci danno una vita. Il mestiere di padre si impara giorno dopo giorno", dice Maria De Filippi hai ragazzi che hanno ricevuto l'invito a partecipare al programma.

I postini di questa edizione

I postini del programma, che gireranno l'Italia in bicicletta per consegnare gli inviti al programma sono Marcello Mordino, Gianfranco Apicerni, Andrea Offredi e Giovanni Vescovo, ex corteggiatore di Uomini e Donne unitosi al cast del programma nella precedente edizione.