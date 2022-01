C'è posta per te 2022: Can Yaman super ospite della seconda puntata, stasera su Canale 5

Torna C'è posta per te 2022, stasera su Canale 5 alle 21:30, con il secondo appuntamento di stagione.

Maria De Filippi è tornata ad essere la regina del sabato sera sul piccolo schermo, nonostante la concorrenza di Carlo Conti su Rai1: la prima puntata una settimana fa è stata seguita da oltre 5 milioni di spettatori.

E c'è grande attesa per i dati di domani mattina anche perchè, per la seconda puntata, il people show potrà sfoderare un super ospite come Can Yaman. L'amato attore turco dovrebbe arrivare in studio per fare una sorpresa a una fan.

Non sarà lui il solo volto noto ad accompagnare la De Filippi in questo nuovo appuntamento di C'è posta per te: direttamente da Tu si que Vales arriveranno Sabrina Ferilli, Gerry Scotti, Teo Mammucari e Rudy Zerbi.

Come sempre saranno tante le storie che la De Filippi racconterà in studio e tante anche le persone che si succederanno dinanzi alla famigerata busta.

La trasmissione è una sorta di romanzo popolare italiano che porta alla luce sentimenti e conflitti familiari, da ormai 22 anni.