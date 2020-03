C'è posta per te 2020: ultima puntata stasera su Canale 5

C'è posta per te 2020 torna stasera su Canale 5 con l'ultima puntata dell'anno, in compagnia naturalmente di Maria De Filippi e di tanti ospiti ancora misteriosi.

Tornano le storie di C'è posta per te dopo ancora per un'altra settimana. Il programma, ricordiamo, andrà in onda con il pubblico presente in studio e questo solo perchè le puntate vengono registrate con largo anticipo.

A differenza di quanto stiamo vedendo in queste settimane, per esempio, con il serale di Amici che, per la prima volta in 19 edizioni, viene trasmesso senza spettatori sulle poltroncine in studio per effetto del decreto sull'emergenza Coronavirus.

Quello con il people show di Maria De Filippi è sempre un appuntamento amatissimo ormai da 20 anni. Nel 2020 infatti il programma ha festeggiato i suoi primi 20 anni e ha totalizzato sempre risultati incredibili: complice la presenza, nelle precedenti puntate, di personaggi amatissimi come Johnny Depp, di Can Yaman e di Giulia Michelini, C'è posta per te ha segnato un nuovo, personale record di ascolti, battendo di sabato in sabato la concorrenza di Rai1.

A partire dal prossimo sabato, salvo decisioni improvvise, Canale 5 manderà in onda il meglio dell'ultima edizione di C'è posta per te: sarà un testa a testa con Fiorello e il meglio di Viva RaiPlay, su Rai1.