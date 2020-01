C'è posta per te 2020: Johnny Depp e Can Yaman ospiti della prima puntata in onda stasera!

C'è posta per te 2020 debutta stasera su Canale 5 alle 21:20 con la prima puntata: ospiti di Maria De Filippi saranno Johnny Depp e Can Yaman.

C'è posta per te 2020 arriva stasera su Canale 5 con la prima puntata e che una sorpresa incredibile: Johnny Depp sarà tra gli ospiti della padrona di casa Maria De Filippi e la notizia, diffusa negli scorsi giorni, ha già mandato in delirio i fan dell'attore.

Il momento dell'anno, dunque, in cui i sentimenti e le travolgenti emozioni diventano protagoniste della prima serata di Mediaset, è tornato, portando con sè, come sempre, ospiti di tutto rispetto: non soltanto il divo hollywoodiano, ma anche Luca Argentero, in studio per la prima volta insieme all'amata Cristina Marino, che lo renderà papà per la prima volta tra pochi mesi. Arriverà poi un altro beniamino del pubblico soprattutto femminile: Can Yaman, l'attore turco tra i protagonisti della soap Bitter Sweet.

Sabato 11 gennaio, in prima serata su Canale 5, torna #CePostaPerTe! In questa nuova edizione ci saranno tanti ospiti speciali pic.twitter.com/C6FWZfjRCb — C'è Posta per Te (@CePostaPerTeOff) January 7, 2020

Per chi invece si sta chiedendo cosa farà Johnny Depp, ecco una piccola anteprima: il carismatico "pirata" del cinema, sarà presentato al pubblico a inizio programma e sarà pronto ad ascoltare le vicissitudini, i dolori e le gioie al centro dello show, a mettersi in gioco per regalare ai protagonisti un momento indimenticabile.

Si apre col botto, dunque, un'edizione speciale per il people show che compie 20 anni (la prima puntata è andata in onda il 12 gennaio 2000), e che è riuscito a instaurare un rapporto di fiducia con i telespettatori, grazie alle storie e alla straordinaria capacità di storytelling di Maria De Filippi nel raccontare importanti vicende umane.