C'è posta per te 2020: Can Yaman e Mara Venier ospiti della seconda puntata in onda stasera

C'è posta per te 2020 torna stasera su Canale 5 alle 21:10 con la seconda puntata: ospiti di Maria De Filippi saranno Can Yaman e Mara Venier.

C'è posta per te 2020 arriva stasera su Canale 5 con la seconda puntata e un ospite che ha già rubato parecchi sospiri: Can Yaman, il sex symbol turco protagonista della serie tv Bitter Sweet.

Annunciato già nella prima puntata di una settimana fa, Can Yaman si è fatto notare più per la sua assenza: nonostante i post sui social l'avessero fatto credere, infatti, il Ferit Aslan di Bitter Sweet non si è palesato nello studio di Maria De Filippi. Yaman, per la gioia di tutti i suoi numerosissimi fan, sarà invece in trasmissione stasera, ma la sua "missione" è ancora segretissima.

Oltre a lui, a C'è posta per te ci sarà anche una grande amica della De Filippi e uno dei volti più amati della TV italiana: la signora della domenica Mara Venier.

Ospite della seconda puntata di #CePostaPerTe Can Yaman Vi aspettiamo sabato in prima serata su Canale 5! Ci sarete, vero? pic.twitter.com/rkru3RDe00 — C'è Posta per Te (@CePostaPerTeOff) January 15, 2020

Il people show, che nel 2020 festeggia i suoi primi 20 anni, ha esordito la scorsa settimana con una prima puntata incredibile: presente in studio il divo Johnny Depp, protagonista di un generoso regalo a due giovani fan, che ha portato gli ascolti alle stelle - 5.930.000 spettatori e il 30.2% di share -, permettendo a C'è posta per te non solo di battere la concorrenza della RAI con Meraviglie di Alberto Angela ma anche di segnare un nuovo, personale record di ascolti.