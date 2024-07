Catwoman: la star Halle Berry ricorda le critiche al suo costume: “Era più adatto al mio corpo"

A quanto pare molti fan non hanno gradito che Halle Berry indossasse un costume più scollato per il film sulla famigerata Catwoman.

Catwoman, interpretato da Halle Berry, è ampiamente considerato uno dei peggiori film tratti da fumetti di tutti i tempi, ma il noto flop del 2004 aveva attirato già parecchia negatività prima ancora di arrivare nelle sale - in parte a causa del costume troppo scollato della Berry.

Tutte le precedenti interpretazioni di Catwoman avevano indossato una variante di una tuta monopezzo, mentre l'abito indossato da Patience nel film esponeva più pelle e rinnovava completamente la maschera.

A quanto pare, è trapelata online un'immagine della Berry che sfoggiava una versione precedente del costume, e i fan della nemica felina di Batman non hanno gradito. "È stata la prima cosa che ha scatenato la negatività", racconta la produttrice Denise Di Novi a EW. "Era una prima ripresa prima di averla perfezionata. Era così diverso da quello a cui la gente era abituata nell'altro film. Una tuta, per definizione, copre tutto. Abbiamo pensato che sarebbe stato bello essere più rock & roll e nudi. Halle era famosa per aver indossato un bikini nel suo film di James Bond e ci siamo detti: perché no? La gente ha reagito in modo così esagerato, il che è davvero ridicolo. Ci aiutato la famosa Colleen Atwood per quel costume. Halle ha contribuito molto. Continuo a pensare che sia figo e molto più moderno!".

Berry ricorda anche le reazioni negative, ma ritiene che sia stata la mossa giusta dare a questa nuova versione del personaggio un costume ridisegnato. "I fan erano arrabbiati per il costume. Era qualcosa di diverso. Perché continuare a rifare Catwoman se non si ha intenzione di rischiare e portare qualcosa di diverso? Il bello è che era più adatto alla mia versione di lei, al mio corpo, a chi ero e alla mia sensibilità".

Halle Berry in una scena del film Catwoman

"Il bello di realizzarlo è stato perché non era nell'universo di Batman", ha aggiunto il premio Oscar. "Gli uomini, storicamente, hanno grandi franchise che ruotano intorno a loro", dice Berry. "Questa era un'opportunità per essere lungimiranti, spingendo il limite per le donne. Perché non possiamo avere il nostro film di supereroi che ruota intorno a noi e al nostro universo?".

Siamo certi che un numero maggiore di fan avrebbe accolto il costume se il film fosse andato meglio, ma Halle Berry che si aggirava in un sensuale costume di pelle si è rivelata l'ultimo dei problemi di Catwoman.

La Berry ha dichiarato che prenderebbe in considerazione la possibilità di rivisitare il personaggio qualora se ne presentasse l'occasione. Zoë Kravitz interpreta attualmente Selina Kyle nel BatVerse di Matt Reeves, ma James Gunn potrebbe prima o poi cercare una nuova Catwoman per il DCU.