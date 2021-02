Cathy Yan, dopo Birds of Prey, sarà regista di The Freshening

La regista Cathy Yan tornerà dietro la macchina da presa, dopo Birds of Prey, per realizzare il film sci-fi The Freshening.

Cathy Yan, dopo aver diretto Birds of Prey, ritornerà alla regia con The Freshening, un adattamento cinematografico del racconto scritto da Rachel Khong.

A sostenere la realizzazione del progetto sarà FilmNation, che recentemente ha portato al successo Promising Young Woman, con star Carey Mulligan.

La commedia a sfumature sci-fi sarà ambientata in un futuro non troppo lontano in cui le tensioni legate alla razza e al genere hanno raggiunto un punto di ebollizione. In questa atmosfera esplosiva, il governo degli Stati Uniti istituisce un'iniziativa di salute pubblica chiamata The Freshening: ogni cittadino americano deve ricevere un'iniezione che impedisce di percepire le distinzioni di razza e genere. La protagonista vede quindi intorno a sé un mondo completamente composto da donne asiatiche-americane come lei. Quando una sostanza stupefacente appare sul mercato, promettendo una possibilità di vedere il mondo come è realmente, la donna dovrà prendere una decisione importante.

Ben Browning, presidente di FilmNation Entertainment, ha dichiarato: "Quando abbiamo letto The Freshening siamo rimasti conquistati da questa storia attuale e provocatoria. Sviluppare questo film con Cathy e tutti i nostri fantastici partner sarà un'esperienza unica".

Cathy Yan ha aggiunto: "The Freshening è esattamente il tipo di film coraggioso e attuale che mi entusiasma come sceneggiatrice e regista". La filmmaker ha aggiunto: "Sono felice di lavorare con dei collaboratori che la pensano come me, Ali Wong, Adam McKay e le persone eccellenti di Hyperobject e FilmNation per portare sullo schermo questa storia coraggiosa e di grande impatto".