Catherine Zeta-Jones tra i protagonisti di Prodigal Son 2

Catherine Zeta-Jones sarà tra i protagonisti di Prodigal Son 2, la nuova stagione della serie targata Fox con star Michael Sheen.

L'attrice ha infatti ottenuto un ruolo che potrebbe rivelarsi importante per la storia del dottor Martin Whitley.

Nella parte finale della seconda stagione di Prodigal Son l'attrice Catherine Zeta-Jones avrà la parte della dottoressa Vivian Capshaw, che lavora per Claremont Psychiatrics.

Nei nuovi episodi il dottor Martin Whitley (Michael Sheen) viene assegnato all'infermeria e la dottoressa Capshaw gli affida compiti come pulire le padelle e il pavimento. Martin si rivela invece utile nel curare i pazienti e Capshaw inizia a considerarlo sotto un'altra luce, situazione dalle potenziali conseguenze negative.

Michael Thorn, presidente di Fox Entertainment, ha dichiarato: "Catherine Zeta-Jones è uno straordinario talento ed è perfetta come complemento per il brillante Michael Sheen. Non vedo l'ora di vedere questi due grandiosi attori affrontarsi testa a testa in una stagione che si preannuncia come in grado di alzare il livello rispetto alla fantastica prima stagione".

Al centro della trama di Prodigal Son ci sono Malcolm Bright (Tom Payne), un profiler con il raro talento di entrare nella mente dei serial killer, e suo padre Martin Whitly (Sheen), un assassino conosciuto come Il Chirurgo. Il genio contorto che ha sviluppato anche grazie al rapporto con il padre viene ora messo a servizio della polizia di New York per risolvere omicidi. La seconda stagione riprenderà dopo la scoperta delle sconvolgenti azioni compiute da Ainsley (Halston Sage), la sorella del protagonista di cui deve occuparsi mentre protegge anche la madre, Jessica (Bellamy Young) da un segreto che potrebbe dividere di nuovo la famiglia. Martin cerca inoltre di riallacciare i rapporti con il figlio, il suo figliol prodigo, ma questo causa rivelazioni e sconvolgenti svolte.