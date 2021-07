Catherine Zeta-Jones, il selfie senza trucco e con i capelli grigi sorprende i fan su Instagram (FOTO)

Catherine Zeta-Jones ha recentemente pubblicato una foto sul suo profilo Instagram, in cui appare senza trucco, con un look molto naturale e con i capelli grigi, che ha letteralmente scioccato i suoi fan. La pluripremiata attrice 51enne nello scatto indossa una semplice veste rosa mentre se ne sta in piedi nel suo lussuoso bagno in marmo.

Conosciuta per la sua bellezza sbalorditiva la star ha optato per un look naturale nel suo ultimo scatto, abbracciando un nuovo trend che quest'anno è già stato sfoggiato da altre dive come Sarah Jessica Parker e, più recentemente, Andie MacDowell, presso il Festival di Cannes.

La Zeta-Jones nella didascalia dedicata ai suoi 3,7 milioni di follower su Instagram ha semplicemente scritto: "Ciao..." In seguito, l'amatissima attrice ha anche condiviso una selezione di immagini con suo marito, per la gioia dei suoi follower. La coppia sorride davanti alla fotocamera del telefono di Catherine con le splendide acque dell'oceano a colorare lo sfondo.

I fan dell'attrice si sono riversati sotto il post per lasciare dei commenti, uno di loro ha scritto: "Sei meravigliosa e ti rispetto per questa tua scelta." Mentre un altro ha elogiato l'attrice con le seguenti parole: "Tre decenni di ammirazione e amore per te, Catherine Zeta-Jones. Possiedi un talento veramente incredibile."