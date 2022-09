Catherine Deneuve a Venezia 2022: "Se sei un'attrice anziana meglio essere in Europa che in America"

Catherine Deneuve, Leone d'Oro alla carriera a Venezia 2022, non ha intenzione di ritrarsi e afferma che la situazione europea è migliore di quella americana per le attrici anziane.

Pungente e ironica, Catherine Deneuve ha ritirato il Leone d'Oro alla carriera a Venezia 2022 specificando che, per un'attrice anziana, la situazione è migliore in Europa rispetto all'America.

L'icona del cinema francese sembra essersi ripresa piuttosto bene dai gravi problemi di salute avuti qualche tempo e non ha perso la sua ironia mentre si raccontava ai giornalisti presenti al Lido non senza qualche remora.

Catherine Deneuve: 7 ruoli di culto della regina del cinema francese

"È sempre molto difficile quando devi fermarti e guardare indietro, come se avessi preso decisioni pensando al futuro, ma non è mai così", ha detto Catherine Deneuve. "C'è molta fortuna, buone decisioni, a volte sbagliate. Dopo così tanti anni, hai una lista da guardare e speri di aver scelto bene la maggior parte delle volte".

la diva francese ha citato Les Parapluies de Cherbourg di Jacques Demi (1964) e le collaborazioni con Truffaut e André Téchiné come suoi lavori più significativi. Ma a 78 anni l'attrice non ha nessuna intenzione di smettere di lavorare e rivela di avere due nuovi progetti in arrivo, La Tortue di Léa Domenach in lavorazione e l'inglese Funny Birds, diretto da Marco La Via e Hanna Ladoul, che entrerà in fase di ripresa in autunno.

Commentando il suo impegno come attrice alla sua età, Deneuve ha specificato Notando la sua età, Deneuve ha detto che è "molto meglio essere in Europa che in America se sei un'attrice e sei anziana. Oggi le cose sono cambiate molto, ma penso ancora che la situazione sia sempre migliore in Europa sotto questo aspetto".