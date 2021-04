Cate Blanchett nel film TAR, ritorno alla regia di Todd Field dopo 15 anni

L'attrice Cate Blanchett sarà la protagonista del film TAR con cui il regista Todd Field tornerà alla regia a distanza di 15 anni da Little Children.

Cate Blanchett sarà la protagonista di TAR, film che segna il ritorno di Todd Field alla regia a distanza di quindici anni dal debutto nelle sale di Little Children.

Il progetto sarà realizzato per Focus Features e la storia raccontata sul grande schermo dovrebbe essere ambientata a Berlino.

Le riprese di TAR dovrebbero iniziare nel mese di settembre e il regista Todd Field ha firmato anche la sceneggiatura del progetto, oltre a esserne produttore tramite la sua Standard Film Company.

Cate Blanchett ha da poco concluso le riprese dei film Nightmare Alley, diretto da Guillermo del Toro, e Don't Look Up, con la regia di Adam McKay. In queste settimane la star è invece impegnata nelle riprese di Borderlands, l'adattamento del famoso videogioco che sarà firmato da Eli Roth.

Todd Field ha debuttato alla regia con In the bedroom, nel cui cast c'erano Tom Wilkinson, Sissy Spacek e Marisa Tomei. Nel 2006 è poi stato distribuito Little Children, con star Kate Winslet, Patrick Wilson e Jackie Earle Haley. Nel corso degli anni successivi il filmmaker ha lavorato a numerosi progetti, mai arrivati alla fase delle riprese.