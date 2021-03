Cate Blanchett sarà la sorella di Donald Trump in Armageddon Time, diretto da James Gray

Cate Blanchett interpreterà la sorella di Donald Trump nel nuovo film diretto da James Gray, un progetto intitolato Armageddon Time.

L'attrice ritornerà quindi ad avere un ruolo ispirato a una persona realmente esistita dopo film come The Aviator in cui è stata Katharine Hepburn e la serie Mrs America in cui ha avuto la parte di Phyllis Schlafly.

Il regista James Gray ha spiegato parlando di Armageddon Time: "Cate Blanchett interpreterà la sorella di Donald Trump, che è la frase più strana che io abbia mai pronunciato. Sarà presente sul set solo per tre giorni, mi sta facendo un favore".

Il filmmaker ha aggiunto: "Deve pronunciare un discorso davvero lungo, ruba la scena agli altri. Ho provato a ricreare il discorso realmente pronunciato nel miglior modo possibile usando la mia memoria".

Armageddon Time è un progetto autobiografico che racconterà la vita di Gray quando era un ragazzino e frequentava la Kew-Forest School nel Queens, a New York. Donald Trump ha frequentato realmente la scuola e la sorella dell'ex presidente degli Stati Uniti ha visitato l'istituto, pronunciando un discorso, mentre James era uno degli studenti. Gli eventi saranno ambientati negli anni '80 e seguiranno anche il rapporto tra James e il suo migliore amico, con cui ha perso i rapporti dopo il suo trasferimento in una scuola privata. Il film, inoltre, affronterà il team del razzismo e delle differenze sociali legate alla questione economica.

Il cast del lungometraggio comprende anche Robert De Niro, Oscar Isaac, Donald Sutherland e Anne Hathaway.