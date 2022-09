Cate Blanchett e Alfonso Cuaron girano a Pisa e Viareggio la serie Disclaimer

La Toscana in subbuglio per l'arrivo di Alfonso Cuaron, che sta girando a Forte dei Marmi, Pisa e Viareggio la serie Disclaimer, interpretata dalla star Cate Blanchett.

Pisa e Viareggio blindate per le riprese di Disclaimer, serie diretta dal regista messicano Alfonso Cuaròn che vede nel cast anche la star Cate Blanchett, fresca della Coppa Volpi come miglior attrice a Venezia 2022.

Lunedì 13 settembre la celebre Piazza dei Miracoli di Pisa è stata chiusa al pubblico per permettere le riprese della serie Apple TV che vede nel cast anche Sacha Baron Cohen, Kodi Smit-McPhee e Kevin Kline. Nella mattinata la riprese si sono svolte in una piazza quasi del tutto blindata proprio davanti all'ingresso della biglietteria dell'Opera Primaziale Pisana, mentre nel pomeriggio le cineprese si sono spostate all'interno della torre pendente, con tante comparse sul prato. Nel fine settimana sembrerebbe siano state girate anche delle scene all'aeroporto Galileo Galilei. la troupe di Cuaron si sarebbe poi spostata a Viareggio e Forte dei Marmi, dove saranno interessati l'hotel Augustus e il bagno Piero.

Le riprese di Disclaimer proseguiranno per sei settimane, portando in Toscana complessivamente una troupe composta da circa 350 persone, tra italiani e inglesi. I casting pisani di agosto hanno permesso di completare la squadra delle comparse. Nell'occasione sono state selezionate figurazioni, dai 18 agli 80 anni, e minorenni, tra i 4 e i 15 anni. La ricerca si era anche focalizzata su nuotatori professionisti, bagnini, surfisti, guidatori di moto d'acqua e acquascooter, ma anche su gruppi numerosi e nuclei familiari.

Disclaimer, adattamento per il piccolo schermo del romanzo di Renée Knight La vita perfetta, vede Cate Blanchett nel ruolo di Catherine Ravenscroft, una giornalista che realizza documentari per la televisione. Il suo lavoro è molto rispettato e si basa sulle indagini e sulle rivelazioni riguardanti le trasgressioni compiute dalle istituzioni. La sua vita prende, però, una svolta inaspettata quando scopre che un romanzo scritto da un vedovo, ruolo affidato a Kevin Kline, contiene un personaggio basato sulla sua vita e che può far emergere un segreto che vorrebbe rimanesse sepolto nel suo passato.

Alfonso Cuarón ha scritto e dirigerà tutti gli episodi della serie tv che produrrà insieme a Cate Blanchett, David Levine e Renee Knight, l'autrice del romanzo. Disclaimer verrà rilasciata da Apple Tv nel corso del 2023.