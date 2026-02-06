Caso Epstein, nei file anche i ringraziamenti inviati da Woody Allen e dalla moglie Soon-Yi

Il regista e consorte compaiono svariate volte nei documenti che sono stati resi pubblici e appartenenti al criminale morto in carcere nel 2019.

Tra i milioni di file legati a Jeffrey Epstein sono emerse anche manifestazioni di apprezzamento da parte di Woody Allen e della moglie Soon-Yi Previn nei confronti del criminale, espresse in alcune mail. Le mail inviate da Previn sono state scoperte tra i file di Epstein pubblicati dal Dipartimento della Giustizia.

Woody Allen è uno dei tanti nomi conosciuti che sono stati associati a Jeffrey Epstein nel corso degli ultimi anni e l'incredibile mole di file che il Dipartimento di Giustizia sta svelando negli ultimi tempi confermerebbe il suo legame con Epstein.

La mail di Soon-Yi Previn a Jeffrey Epstein

Una mail del 2017 conferma che Soon-Yi Previn e Woody Allen hanno collaborato con Jeffrey Epstein, all'epoca già riconosciuto e condannato per i suoi crimini sessuali e per traffico di esseri umani, per far ottenere alla figlia Bechet un posto al Bard College di New York.

Woody Allen sul set di un film

"Penso che sia meglio che Bechet faccia fatica e non sappia in anticipo di essere stata ammessa, così quando entrerà al Bard avrà sudato un po' e lo vorrà davvero. Grazie per avercela fatta per noi" ha scritto Soon-Yi Previn nella sua email a Jeffrey Epstein "Non posso dirti quanto questo significhi per me. Woody ha detto che quando Bechet darà fuoco alla scuola, dovremo ringraziare te".

Le parole in difesa del politico Anthony Weiner di Soon-Yi Previn

La moglie di Woody Allen, in una mail inviata a Epstein nel 2016, prese le difese del politico Anthony Weiner, condannato per aver inviato materiale osceno ad una ragazzina di 15 anni. Nella mail, Previn la definisce 'spregevole e disgustosa'.

"Ho pensato anche io che fosse disgustoso quello che ha fatto la quindicenne" ha scritto Previn nella mail "Odio le donne che approfittano degli uomini e lei è sicuramente una di quelle. Sapeva esattamente cosa stava facendo e quanto fosse vulnerabile (Weiner) e lo ha attirato come un pesce all'amo... Qual è la sua scusa per essere una persona spregevole e disgustosa che predava sui (deboli)? Da parte sua è stato così manipolatorio. Dovrebbe vergognarsi di se stessa".