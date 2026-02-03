Caso Epstein, Brett Ratner si difende: "Non lo conoscevo, la donna nella foto era la mia fidanzata"

Il regista di X-Men e Rush Hour è intervenuto per la prima volta pubblicamente sul suo presunto coinvolgimento nel caso del criminale americano.

Il regista Brett Ratner, tra le persone che appaiono nelle foto diffuse dai file di Jeffrey Epstein, il criminale arrestato e condannato per abusi sessuali e traffico internazionale di minori, ha fornito la propria versione dei fatti al Dipartimento di Giustizia.

In una delle foto si vede Ratner abbracciare una donna, la cui identità è rimasta ignota. Accanto a lei, Epstein e una seconda donna, la cui identità è stata anch'essa oscurata. Intervistato da Fox Digital News, Brett Ratner si è difeso.

Brett Ratner si difende dalle accuse sul caso Epstein

Secondo il regista, la donna nella foto sarebbe la sua ex fidanzata e la conoscenza con Jeffrey Epstein sarebbe stata inesistente: "Circa 20 anni fa avevo una fidanzata" ha dichiarato il regista "Ero innamorato di lei. Eravamo fidanzati. Lei era la mia promessa sposa. Siamo andati a un evento e stavamo seduti sul divano, e la foto è stata scattata a quell'evento".

Melania Trump in una scena di Melania di Brett Ratner

Sulla frequentazione con Epstein, Ratner afferma: "Non avevo un rapporto personale con lui. Non lo conoscevo. Ed è lì che è stata scattata la foto. Non me lo ricordavo perché in passato mi era stato chiesto: 'Lo conosci?' e io rispondevo: 'Non credo', perché non avevo un rapporto personale con lui. La mia fidanzata mi ha invitato a quell'evento. All'epoca, la ragazza nella foto era la mia fidanzata. E basta. Tutto qui. Ti ritrovi coinvolto in queste cose. È pazzesco. È orribile".

Le foto nei file di Jeffrey Epstein e le accuse a Brett Ratner

La foto di Brett Ratner è emersa dai milioni di file allegati resi noti dal Dipartimento di Giustizia e collegati al defunto molestatore sessuale, scomparso in carcere nel 2019 mentre era in attesa di processo per accuse di traffico sessuale.

Oltre alla foto emersa dai file di Epstein, Brett Ratner è stato accusato dalle attrici Olivia Munn e Natasha Henstridge di cattiva condotta sessuale. Il documentario Melania, che racconta i 20 giorni precedenti al secondo mandato del presidente Donald Trump dal punto di vista della First Lady, è il primo film diretto da Brett Ratner dalle accuse di molestie sessuali ricevute nel 2017.