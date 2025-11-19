Caso Blake Lively: il video di Justin Baldoni sul set diventa prova in tribunale

Novità rilevanti nel processo in corso tra Justin Baldoni e Blake Lively per quanto accaduto sul set di It Ends with Us, il film diretto e interpretato da Baldoni con Lively co-protagonista.

In tribunale sono stati mostrati dei video nei quali è presente un frammento che metterebbe nei guai proprio Justin Baldoni, accusato di molestie dall'attrice e produttrice.

Il video che inguaia Justin Baldoni

Nei filmati recenti desecretati si sente Justin Baldoni affermare: "Scusate, mi sono perso il corso di formazione sulle molestie sessuali". Il video del backstage è stato presentato come prova nella mozione per il giudizio sommario delle parti Wayfarer.

Blake Lively e Justin Baldoni in una scena di It Ends with Us

Nella sequenza si vede Baldoni girare delle scene con Blake Lively e Jenny Slate. Ad un certo punto, Baldoni pronuncia la parola 'sexy' guardando verso Lively, poi si gira verso la telecamera e dice la frase succitata.

Le accuse di Blake Lively a Justin Baldoni

Secondo il reclamo di Lively, 'Wayfarer non ha fornito alla signora Lively nemmeno le protezioni lavorative più elementari, come un manuale per i dipendenti, una politica sulle molestie sessuali, informazioni o qualsiasi formazione su molestie sessuali, discriminazione o aspettative di un ambiente di lavoro rispettoso'.

Lo scorso ottobre, Baldoni ha confermato sotto giuramento, di aver partecipato alla formazione su antidiscriminazione, anti-molestie e anti-ritorsioni durante la produzione.

Gli avvocati di Blake Lively hanno ricostruito l'interazione in questo modo: Baldoni le avrebbe detto di voler vedere la sua tuta intera sotto il cappotto perché era aperto abbastanza da mostrare il reggiseno di pizzo, e le avrebbe detto 'Penso che tu sia sexy' con un tono che l'ha fatta sentire oggettivata ed esposta.

Davanti ad altre attrici, lei ha risposto: "Non è quello che voglio comunicare". Lui si sarebbe irrigidito e avrebbe replicato: "Mi dispiace, hot". Profondamente a disagio, la Lively ha detto: "Neanche quello". Baldoni avrebbe risposto sarcasticamente: "Immagino di essermi perso la riunione delle risorse umane" per poi allontanarsi.