Casey Affleck e Juliette Binoche, le foto sul red carpet della Berlinale 2019

Il Festival di Berlino 2019 aumenta il ritmo nella seconda giornata di manifestazione, durante la quale i film più attesi sono stati sicuramente quello del francese François Ozon, By the Grace of God e di Casey Affleck, Light of my Life, presentato nella sezione Panorama. Tra le star che abbiamo incrociato alla Berlinale, però, c'erano anche i giurati e tra loro la splendida Juliette Binoche.

Entrambi i registi hanno preso parte agli appuntamenti mattutini che prevedono di solito photocall e successiva conferenza. I primi a posare per le foto di rito sono stati Ozon e il cast. Più tardi è stato il turno di Casey Affleck accompagnato dalla bravissima e giovanissima Anna Pniowsky, che nel film interpreta la figlia dell'attore, in fuga in un mondo distopico dove una misteriosa malattia ha colpito duramente la popolazione femminile. Dopo la pioggia di flash, in conferenza stampa Casey Affleck, si è ritrovato a rispondere alle domande sul caso di molestie sessuali in cui è coinvolto, ma l'attore e regista ha provato a fare chiarezza su un punto: "Questo film non è una risposta alle accuse, volevo raccontare il rapporto tra un padre e una figlia."

Nel tardo pomeriggio è stata l'ora del red carpet di By the Grace of God, dove a precedere il cast ci ha pensato una bellissima Juliette Binoche, presidente di giuria della manifestazione. François Ozon e i suoi attori hanno sfilato poco dopo acclamati dai fotografi e dal pubblico presente. Il film racconta la storia di Alexandre, che ha subito abusi da un sacerdote durante l'infanzia, e scopre che quest'ultimo lavora ancora a contatto con bambini. Insieme a François ed Emmanuel, anch'essi vittima del prete, inizierà la sua battaglia per portare alla luce la colpevolezza di colui che si definisce servo di Dio.

Di seguito, anche il video del red carpet