Casa a Prima Vista, da stasera su Real Time i nuovi episodi tra Roma e Milano: tutte le novità

Inizia stasera su Real Time una nuova stagione di Casa a Prima Vista: l'appuntamento è alle 20.30, dal lunedì al venerdì. Ida, Gianluca, Mariana, Nadia, Corrado e Blasco sono pronti per nuove sfide: gli agenti immobiliari più amati della tv affronteranno nuove sfide all'ultimo metro quadro, tutto per accontentare i loro clienti in cerca della casa dei sogni.

Casa a Prima Vista, il programma di Real Time

Dopo il successo della passata stagione, con il record di 926.000 spettatori e il 4,5% di share, Casa a Prima Vista parte con un nuovo ciclo di episodi, in onda su Real Time e disponibile on demand su discovery+. Il programma è uno dei più amati della rete, nonché un vero e proprio fenomeno televisivo. Con la loro ironia, gli agenti immobiliari di Real Time hanno conquistato il pubblico del piccolo schermo.

I nuovi episodi

Una scena della serie

Ritroveremo Ida, Gianluca, Mariana, Nadia, Corrado e Blasco divisi tra Roma e Milano: alle prese con clienti molto esigenti, gli agenti si metteranno alla ricerca della casa che più soddisferà le esigenze del cliente di turno.

In ogni puntata, una volta raccolte le richieste, i tre agenti si metteranno alla ricerca della casa ideale: mentre ognuno di loro presenterà la propria proposta, gli altri due colleghi, appostati poco distanti nel van del programma, commenteranno la visita, svelando retroscena e segreti del mestiere. Alla fine, chi tra i tre agenti avrà convinto l'acquirente vincerà la puntata, aggiudicandosi il premio in denaro.

Le novità

Una scena della serie

Non solo Roma e Milano. Gli agenti immobiliari si sposteranno anche sul Lago di Como, in città e cittadine lombarde, e nei "fuorizona" romani. Continueranno anche gli scontri tutti contro tutti, con le puntate che vedranno un mix delle composizioni dei terzetti.

Ci saranno inoltre alcune new entry a sorpresa, tra cui Yasmine Basel negli episodi di Como, e graditi ritorni: Lorenzo Magni, il ligure Edoardo Tommasi e l'agente segreta Natalina Liguori.

Casa a Prima Vista (40 episodi da 60 minuti) è prodotto da Blu Yazmine per Warner Bros. Discovery. Le puntate saranno disponibili on demand su discovery+. L'hashtag ufficiale è #CasaAPrimaVista.