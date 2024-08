Casa a prima vista, lunedì 2 settembre su Real Time torna la sfida tv tra gli agenti immobiliari

Il 2 settembre torna con una nuova stagione Casa a prima vista, in onda dal lunedì al venerdì alle 20:30 su Real Time e discovery +, dove è disponibile on demand. Il reality è l'adattamento italiano di Chasseur D'Appart, il format francese esportato anche in altri paesi tra cui il Belgio, i Paesi Bassi, la Germania e la Norvegia.

Come funziona Casa a Prima Vista

Nel nuovo programma televisivo, la ricerca della casa perfetta si trasforma in una competizione avvincente tra agenti immobiliari. In ogni puntata, tre esperti del settore si sfidano per soddisfare le richieste di clienti esigenti, alla ricerca del luogo ideale in cui vivere. Due città italiane, Milano e Roma, fanno da sfondo a questa gara senza esclusione di colpi, con protagonisti diversi per ciascuna location.

A Milano, il trio formato da Ida, Gianluca e Mariana si confronta con le esigenze dei clienti nella metropoli lombarda, mentre a Roma, la competizione è affidata a Nadia, Corrado e Blasco. La tensione è palpabile, poiché la competizione si svolge all'insegna della professionalità, dell'intuito per il mercato immobiliare e di un pizzico di ironia.

Blasco, Nadia e Corrado: gli agenti immobiliari romani

Questa edizione del programma porta la sfida a un livello superiore. Gli agenti immobiliari si trovano a dover affrontare prove sempre più difficili, in un viaggio che attraversa l'intera penisola italiana. Le tradizionali divisioni tra Roma e Milano vengono superate, e i terzetti si mescolano per creare nuove dinamiche competitive, rendendo ogni episodio unico e imprevedibile.

Il format del programma è semplice ma efficace: dopo aver ascoltato attentamente le richieste dei clienti, che non mancano di essere molto specifiche e spesso ambiziose, gli agenti iniziano la ricerca della casa ideale. Ogni proposta viene presentata al cliente con grande cura, ma non senza un tocco di tensione: mentre uno degli agenti mostra la proprietà, gli altri due osservano e commentano la visita dal van del programma, svelando retroscena, segreti del mestiere e a volte anche qualche critica pungente.

Al termine di ogni puntata, realizzata da Blu Yazmine per Warner Bros., il cliente sceglierà la proposta che lo ha convinto di più, decretando il vincitore tra i tre agenti. Solo uno potrà aggiudicarsi il premio in denaro, dimostrando di avere la capacità di comprendere al meglio i desideri del potenziale acquirente e di tradurli nella casa dei suoi sogni.

Cast del Programma