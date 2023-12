Cartoons On The Bay 2024 si terrà a Pescara dal 29 maggio al 2 giugno

Svelate le date della nuova edizione di Cartoons On The Bay 2024, che si terrà a Pescara dal 29 maggio al 2 giugno, la Spagna sarà il paese ospite, lo sport il tema dell'anno.

Diffuse le prime anticipazioni del programma di Cartoons On The Bay 2024, che si svolgerà a Pescara dal 29 maggio al 2 giugno 2024. La 28esima edizione della manifestazione Cartoons On The Bay - International Festival of Animation, Transmedia and Meta-Arts, promossa dalla Rai e organizzata da Rai Com svela le date e anticipa i primi dettragli salienti.

Tema dell'anno sarà lo sport, paese ospite sarà invece la Spagna. Diretto da Roberto Genovesi e divenuto negli anni punto di riferimento per broadcaster, aziende e operatori del settore, creativi e appassionati, il festival proporrà un vasto programma professionale (panel, masterclass, eventi con i maestri dell'animazione, dei videogiochi e dei metaversi) e un altrettanto nutrito programma pubblico (proiezioni in anteprima, eventi di piazza) che coinvolgerà ragazzi e adulti.

Cartoons On The Bay assegnerà i prestigiosi Pulcinella Awards tra i finalisti delle diverse categorie del concorso. L'edizione invernale, Cartoons On The Bay Winter Edition 2023, si è tenuta a L'Aquila dal 29 novembre al 1 dicembre.