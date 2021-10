Carrie Fisher: Mark Hamill la ricorda nel giorno del suo compleanno con una divertente foto

Carrie Fisher avrebbe compiuto oggi, 21 ottobre, 65 anni e il suo grande amico e collega Mark Hamill ne ha celebrato il compleanno con una foto condivisa sui social.

L'interprete di Luke Skywalker ha infatti pubblicato un'immagine scattata sul set della saga di Star Wars che ricorda il loro legame indissolubile.

Online Mark Hamill ha scritto: "Buon compleanno a qualcuno di veramente speciale che era sempre divertente e incredibilmente tollerante nei confronti dei miei scherzi giovanili sul set... anche quando non era dell'umore giusto".

Carrie Fisher è infatti ritratta mentre l'interprete di Luke Skywalker gioca con i suoi capelli, situazione che, dalla sua espressione, le ha suscitato un po' di fastidio, pur accettando tutto con grande ironia.

A giugno Mark aveva già ricordato la sua "sorella spaziale" in occasione dell'annuncio che sulla Hollywood Walk of Fame ci sarà ora una stella in suo onore, sostenendo che era una "forza della natura senza paragoni, esilarante e irriverente".