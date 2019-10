Carrie Fisher: sua figlia Billie Lourd condivide un post emozionante per ricordarla

Un post speciale dedicato a Carrie Fisher da sua figlia Billie Lourd nel giorno in cui la Principessa Leia di Star Wars avrebbe compiuto 63 anni. Nello specifico, si tratta di una canzone e un video che hanno un significato speciale.

Sono passati quasi tre anni dalla sua scomparsa, eppure è come se Carrie Fisher non ci avesse mai veramente lasciati. Non solo perché la vedremo anche nell'imminente Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, grazie ad alcune scene riprese da Il risveglio della Forza, ma anche per via della figlia, Billie Lourd che posta spesso sui social dei ricordi non solo della madre, ma anche della nonna Debbie Reynolds, deceduta solo un giorno dopo la morte di Carrie.

Ogni anno, in occasione del compleanno di Carrie Fisher, Billie Lourd condivide un tributo in onore della madre e stavolta quello inserito su Instagram è particolarmente struggente e commovente.

Star Wars: Gli ultimi Jedi - Billie Lourd insieme a sua madre Carrie Fisher

Il video è stato girato dentro il bagno della casa di Carrie Fisher, dove ora vive stabilmente Billie; una scelta non a caso perché si tratta di una delle stanze preferite dalla madre: "Oggi sarebbe stato il 63mo compleanno di mamma. Non che io sia una specie di esperta sul dolore, ma su pietre miliari - o come le volete chiamare - come questa [si riferisce alla vasca da bagno su cui è seduta ndr.], mi piace celebrarla facendo le cose che lei amava fare. Quindi ecco un piccolo video di me che canto una delle sue canzoni preferite (American girl di Tom Petty) in uno dei suoi posti preferiti (la sua vasca da bagno, naturalmente). Probabilmente prenderò una pinta di vaniglia Haggen Dazs e una Coca Cola per cena. La canzone completa è su IGTV, scusate ragazzi non sono brava con la tecnologia!".

Non è la prima volta che l'attrice, protagonista di American Horror Story ha pubblicato un tributo musicale dedicato a sua madre. Nel 2018, sempre in occasione dell'anniversario della sua morte aveva condiviso un video in cui suonava These Days di Nico sul pianoforte che Carrie aveva ricevuto in regalo da suo padre Eddie Fisher. Anche Billie apparirà in Star Wars: L'Ascesa di Skywalker nel ruolo del tenente Connix, dividendo lo schermo con sua madre, l'iconica principessa Leia. Insomma per i fan che attendono con trepidante attesa l'ultimo episodio della saga creata da George Lucas sarà un vero e proprio al cuore.