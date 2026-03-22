Carrie Anne Fleming, star di Supernatural e iZombie, è morta a 51 anni

Carrie Anne Fleming, conosciuta dal pubblico televisivo per i ruoli avuti in serie come Supernatural e iZombie, è morta all'età di 51 anni.

La triste notizia è stata confermata a Variety da Jim Beaver, sua co-star nello show dedicato alla storia dei fratelli Winchester.

L'addio all'interprete di Karen Singer

L'attrice ha perso la vita a causa di alcune complicazioni legate al cancro al seno contro cui lottava da tempo. Carrie Anne Fleming era nata il 16 agosto 1974 a Digby, Nova Scotia, ed è morta il 26 febbraio 2026 a Sidney, British Columbia.

La star del piccolo schermo aveva studiato recitazione al Kaleidoscope Theatre e al Kidco Theatre Dance Company.

Carrie aveva poi iniziato a recitare con dei ruoli in Viper e Un tipo imprevedibile di Adam Sandler. Nel 2005, inoltre, aveva recitato in Masters of Horror di Dario Argento nell'episodio intitolato Jenifer.

La popolarità ottenuta con le serie tv

Nella serie Supernatural l'attrice aveva avuto la parte di Karen Singer, la moglie di Bobby Singer, interpretato da Jim Beaver.

Nello show Karen viene posseduta da un demone e Bobby la ferisce mortalmente. Rufus Turner riesce a compiere un esorcismo, ma la donna perde la vita comunque, lasciando il marito alle prese con un enorme senso di colpa che lo porta a diventare un cacciatore.

Nella stagione 5 il personaggio viene riportato in vita dalla Morte per mandare un messaggio a Bobby, che viene costretto a ucciderla di nuovo.

Negli anni successivi Fleming ha avuto parti in The Unauthorized Full House Story, ha recitato in cinque stagioni di iZombie nei panni di Candy Baker, ed è stata impegnata a teatro in occasione di show come Noises Off, Romeo and Juliet, Steel Magnolias e Fame.

Tra le serie in cui ha recitato ci sono poi Smallville, The L Word, The 4400, unREAL e Supergirl.