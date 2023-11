Carol Alt si iscrive a OnlyFans: 'Finalmente posso avere il pieno controllo sulla mia immagine'

La top model e attrice simbolo della commedia anni '80, Carol Alt, si è iscritta a OnlyFans, piattaforma dove per la prima volta nella sua carriera ha il pieno controllo sulla sua immagine. La modella ha parlato con Page Six della decisione di aprire un profilo dopo aver scoperto dell'esistenza del sito web grazie a una sua amica.

"Quarantaquattro anni di lavoro e non possiedo una delle mie foto. Quando la gente mi chiede 'Hai una foto che posso usare?' devo andare a chiedere a qualcuno" ha detto la Alt, che è apparsa sulle copertine di celebri riviste di alta moda come Vogue e Harpers Bazaar. "In questo modo posso scegliere le foto che più mi piacciono e scartare quelle che non gradisco perché sono foto mie. Voglio essere libera di definire la mia immagine", ha detto la top model che per realizzare gli scatti per OnlyFans ha assunto un fotografo professionista.

Carol Alt: "Carlo Vanzina mi ha visto camaleontica e ha creduto in me"

Giuseppe Sanfelice e Carol Alt in una scena della serie TV Piper

Le foto e il ricavato

Anche se il sito è diventato famoso per i contenuti pornografici, Alt dice che produrrà un genere diverso di contenuti nel suo profilo. "Ci saranno alcune foto di nudo, ma fatte con gusto. C'è molta differenza tra le immagini di cattivo gusto e le immagini di buon gusto. Non conosco una modella là fuori che non abbia fatto un nudo" ha commentato la star. Il guru della dieta crudista e filantropa donerà una parte del ricavato ad alcuni enti di beneficenza per la salute mentale delle donne.