Cara Delevingne: "In Carnival Row sarò una fatina pansessuale"

In un'intervista a Variety, l'attrice Cara Delevingne ha rivelato che il suo personaggio in Carnival Row sarà pansessuale.

Cara Delevingne ha rivelato che il suo personaggio nella serie Carnival Show sarà una fatina di orientamento pansessuale.

Lo ha fatto nel corso di un'intervista esclusiva per Variety durante il Comic-Con di San Diego, aggiungendo che nella serie in questione, ci saranno altri personaggi queer: "Le fate non guardano al genere di una persona. Tutto è incentrato su chi sono e il loro cuore. Molte delle cose che non sono state scritte nel copione, le abbiamo rese tali. Ovviamente non ho detto di voler essere una fata pansessuale, ma il senso era è tutte le fate amano senza distinzione di genere".Cara Delevingne si è voluta concentrare anche sui contenuti della serie in cui sarà protagonista, che affronterà temi quali l'immigrazione, i rifugiati, il sessismo, il razzismo e l'elitismo: "Il trailer mostra un politico che sta dicendo Torna da dove sei venuto!. Questo mi fa rabbrividire".

Cara Delevingne ha poi spiegato perché ha parlato di Taylor Swift dopo che Justin Bieber aveva portato quest'ultima allo scontro con il manager Scooter Braun sull'acquisizione della Big Machine Records e di conseguenza dei primi sei album di Taylor: "Lei è una delle mie migliori amiche e mi ha sostenuto in diverse occasioni. Penso che molte persone la detestino per queste sue vere amicizie. Taylor è una delle persone più realiste e io la sosterrò e la difenderò ogni volta".

Cara Delevingne interpreterà una fata in Carnival Row e sarà affiancata da Orlando Bloom, che invece vestirà i panni di un detective. I due personaggi si incontreranno durante una battaglia tra esseri umani e creature mitologiche e da li a poco tempo inizieranno una pericolosa storia d'amore. Sullo sfondo, un mondo fantasy vittoriano in cui le due fazioni sono in perenne lotta. Nel cast, oltre ai due attori, figurano David Gyasi, Karla Crome, Indira Varma e Tamzin Merchant. Carnival Row sarà su Amazon Prime a partire dal 30 agosto.