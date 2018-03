Carne y Arena, Iñárritu condivide il trailer dell'installazione in realtà virtuale

Alejandro González Iñárritu ha diffuso il trailer ufficiale della sua installazione in realtà virtuale Carne Y Arena, che ha debuttato un anno fa al Festival di Cannes e ha poi fatto tappe in alcune città del mondo, tra cui Milano.

Il progetto è ora presente al Los Angeles County Museum of Art e a Washington e il regista, condividendo il video, ha dichiarato: "Mi piacerebbe che Donald Trump provasse questa esperienza".

Le persone, infatti, grazie alle nuove tecnologie possono immergersi nella vita di un gruppo di immigrati che cercano di attraversare il deserto ed entrare nel suolo americano, venendo però fermati da alcune pattuglie che controllano il confine con il Messico.

