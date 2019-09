Carmen Sandiego 2: il trailer dei nuovi episodi della serie animata Netflix

Carmen Sandiego 2, la serie animata prodotta da Netflix, arriverà in streaming da martedì 1 ottobre e il trailer delle puntate inedite svela qualche anticipazione.

Nel video si vede la protagonista, cresciuta per diventare un'incredibile ladra, alle prese con i dubbi e la voglia di scoprire qualche dettaglio in più riguardante la sua famiglia e il proprio passato. Il trailer dà spazio a molte scene d'azione, nuovi personaggi e tanti ostacoli da superare.

Al termine della prima stagione di Carmen Sandiego, la protagonista ha scoperto che non è stato Coach Brunt, un insegnante della V.I.L.E. che ha a cuore il suo destino, ad averla recuperata in Argentina, ma Shadow-san.

A dare, nella versione orginale del remake, la voce a Carmen Sandiego è la star ispano-americana Gina Rodriguez premiata e pluricandidata ai Golden Globe (Jane the Virgin).

Carmen è considerata pubblicamente una criminale, ricercata dalla maggior parte delle forze dell'ordine - o meglio, è una criminale professionista, famosa per la portata e per la spettacolarità dei suoi colpi. La serie animata racconterà le origini della protagonista svelando il suo percorso e i motivi per cui si è dedicata al crimine.