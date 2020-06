Carlos Ruiz Zafón: morto lo scrittore de L'ombra del vento

Carlos Ruiz Zafón è morto a Los Angeles: l'autore spagnolo, celebre per il bestseller L'ombra del vento, era malato di cancro e aveva 55 anni. La notizia è stata confermata da El Pais, quotidiano con il quale Zafón aveva collaborato a lungo.

"Oggi è un giorno molto triste per il team Planeta" - scrive la casa editrice che nel 2001 aveva contribuito al successo dello scrittore portando nelle librerie il suo romanzo più celebre "nei vent'anni in cui ci siamo conosciuti e abbiamo lavorato insieme, si è creata un'amicizia che trascende il rapporto professionale"

Entrai nella libreria e aspirai quel profumo di carta e magia che inspiegabilmente a nessuno era ancora venuto in mente di imbottigliare.

Ex insegnante d'asilo, la carriera letteraria di Carlos Ruiz Zafón inizia nel 1993, lo stesso anno del suo trasferimento a Los Angeles, con una serie di libri per ragazzi tra cui Il principe della nebbia, primo libro della cosiddetta Trilogia della nebbia.

Nel 2001 fa il suo esordio nella narrativa per adulti con il suo quinto romanzo (e il primo nella tetralogia de Il cimitero dei libri dimenticati): L'ombra del vento esce prima in sordina, poi conquista i primi posti delle classifiche letterarie europee grazie al passaparola. Il romanzo, che ha venduto più otto milioni di copie in tutto il mondo, è stato tradotto in circa quaranta lingue ed ha ottenuto numerosi riconoscimenti internazionali.

Nel 2008 prosegue la serie del cimitero dei libri dimenticati con Il gioco dell'angelo, altro libro da record (la tiratura iniziale è la più alta per una prima edizione in Spagna) e, sempre con la casa editrice Planeta, prosegue la serie con Il prigioniero del cielo e Il labirinto degli spiriti, uscito nel 2016.

Tra le altre opere di Carlos Ruiz Zafón ricordiamo Marina e Il palazzo della mezzanotte, entrambi usciti negli anni '90.