Carlo Verdone: "Restate a casa, c'è Infinity a farci compagnia"

Carlo Verdone esorta gli italiani a non abbandonare le proprie abitazioni e aggiunge che può aiutarci a combattere la noia grazie al servizio offerto da Infinity TV.

Carlo Verdone torna a parlarci dell'importanza di restare a casa dopo l'appello di qualche giorno fa a proposito delle donazioni di sangue. Questa volta l'amatissimo attore e regista romano ci parla di Infinity TV, sul cui catalogo possiamo trovare moltissimi dei suoi capolavori che, specialmente in questo periodo, possono alleggerire l'opprimente pesantezza delle nostre giornate riuscendo anche a strapparci una rara e preziosa risata.

Nel videomessaggio Carlo Verdone ribadisce nuovamente l'importanza di rispettare le indicazioni del decreto "Io resto a casa": "Mi raccomando restiamo a casa perché se usciamo ricomincia un'altra volta la catena del disastro, lo so è pesante, però abbiamo l'opportunità di leggere qualche libro, di ascoltare della buona musica, di vedere dei buoni film e, a questo proposito, mi permetto di dirvi che potrei farvi compagnia grazie ad Infinity che ha in catalogo circa 13 miei film:"

É il momento perfetto per iscriversi ad Infinity TV considerando che, vista la particolare situazione, il servizio ha raddoppiato la sua offerta regalando ben due mesi di prova: registrandosi adesso su infinitytv.it si potrà infatti usufruire del servizio per due mesi in maniera completamente gratuita.