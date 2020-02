Carlo Verdone: "Un pensiero a chi vive nella Zona Rossa del Coronavirus" (VIDEO)

Il nuovo film di Carlo Verdone, Si vive una volta sola, è stato rimandato a causa dell'emergenza Coronavirus e il regista nelle scorse ore ha lasciato un messaggio su Facebook rivolgendosi anche a chi vive nella Zona Rossa e a chi in questo momento sta affrontando delle difficoltà, anche economiche.

Si vive una volta sola sarebbe dovuto uscire al cinema ieri, 26 febbraio 2020, ma è stato rimandato a causa dei tanti cinema chiusi soprattutto al Nord Italia per via del Coronavirus. Carlo Verdone ha espresso la sua tristezza tramite un video pubblicato sulla sua pagina Facebook, in cui si scusa con i fan per la mancata uscita del suo film "Doveva essere una giornata di fibrillazione per l'uscita del film e invece è accaduto l'imponderabile e anche lo spettacolo si è fermato. Nel 2020 ci troviamo di fronte a una situazione quasi da Medioevo, però il film c'è ed è solo rimandato"

Un fulmine a ciel sereno per Carlo Verdone e per tanti suoi colleghi del cinema. A quanto pare, Si vive una volta sola sarà rilasciato non appena gli esercenti e la distribuzione daranno l'ok, ma al momento non si sa quando sarà. Carlo Verdone ha poi speso qualche parola per le persone ammalate, lasciando un messaggio di vicinanza a tutti quelli che stanno vivendo un disagio per colpa di questo virus: "Un pensiero alle persone che stanno combattendo e soprattutto a quelli della Zona Rossa che sono bloccati, isolati, ai piccoli esercizi che non possono più lavorare, alle grandi industrie e al turismo."

Si vive una volta sola è il nuovo film corale di Carlo Verdone, in cui il regista romano recita insieme a Max Tortora, Rocco Papaleo e Anna Foglietta.

Una storia di amicizia che mette in luce la vita di 4 personaggi realizzati nell'ambito professionale, ma incredibilmente soli, tristi, insoddisfatti nella vita privata. Due chirurghi, una ferrista, un anestesista, incastrati in una dinamica di scherzi che si rompe, un giorno, con l'avvento di una notizia inaspettata.