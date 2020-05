Carlo Verdone, i suoi film stasera su Cine34: Un sacco bello e Stasera a casa di Alice

Carlo Verdone assoluto protagonista stasera su Cine34 con due dei suoi film più amati: in prima serata arriva Un sacco bello, primo lungometraggio della sua lunga carriera, e a seguire andrà in onda Stasera a casa di Alice, pellicola del 1990 con Ornella Muti.

Un sacco bello, in onda alle 21:10

Ha compiuto da poco 40 anni (è uscito il 19 gennaio del 1980) Un sacco bello, film diviso in tre episodi, lungometraggio d'esordio di Carlo Verdone, che qui è anche protagonista. É Enzo, pantaloni di pelle e camicia aperta sul petto villoso, che cerca qualcuno con cui viaggiare da Roma a Cracovia, e dopo qualche ricerca, trova Sergio, un tipo completamente diverso da lui, poco interessato all'auto sportiva, ai racconti sulle sue conquiste e per giunta viene colto da malore. Ma Enzo inizialmente liquida la cosa come un fatto di nervosismo...

Nel secondo episodio Verdone è Ruggero, un ragazzo che vive da due anni in una comunità hippy in cui si sente felice e realizzato, incontra suo padre che gli chiede di tornare a casa per un pò e gli fa incontrare un prete, un professore ed un'amico d'infanzia che cercano di convincerlo a tornare ad una vita "normale". Nel terzo e ultimo episodio, Leo è un ragazzo timido e con una madre opprimente che vigila sulle sue amicizie femminili, mentre si appresta a partire in vacanza a Ladispoli, incontra Marisol, una vulcanica ragazza spagnola in cerca di un posto per dormire ed in crisi sentimentale. Per Leo potrebbe essere la prima storia d'amore della sua vita.

La locandina di Stasera a casa di Alice

Stasera a casa di Alice, in onda alle 22:55

Dieci anni dopo arriva Stasera a casa di Alice, in cui Carlo Verdone è ancora protagonista, affiancato da Sergio Castellitto e da una splendida Ornella Muti.

Filippo Mercuri e Saverio Dentice hanno sposato due sorelle, Gigliola e Caterina, proprietarie dell'agenzia "Urbi et Orbi" specializzata in tour religiosi, e ne sono i direttori. Improvvisamente tutta la famiglia scopre che Filippo ha un'amante e perciò ha abbandonato la moglie Gigliola e la figlia Chiara. Per rimettere le cose a posto Saverio prima fa la predica a Filippo e lo spaventa col racconto di presunti tentativi di suicidio di moglie e figlia, poi, ottenuta da lui la promessa di lasciare la donna, Alice, va da lei con l'intenzione di cacciarla da un ex magazzino, di proprietà dell'agenzia, in cui il cognato l'ha segretamente istallata. Quella sera in casa di Alice, che fa la doppiatrice di film porno, c'è la solita accozzaglia di amici strambi, oltre all'amatissima sorella Valentina, molto giovane e gravemente malata di nervi, che si calma solo masturbandosi. Saverio, superato il disagio per tale ambiente, ottiene da Alice la promessa che gli consegnerà le chiavi l'indomani, ma poi, innamoratosi subito di lei, le lascia l'alloggio...