Carlo Verdone su Claudia Gerini: "Quando ci ritrovammo col mal di pancia sulle Alpi Apuane"

Carlo Verdone alla vigilia dei 70 anni è stato ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa al quale ha raccontato un simpatico aneddoto su Claudia Gerini e di quando ai tempi delle riprese di Viaggi di Nozze ebbero un "problema di pancia" sulle Alpi Apuane.

Oggi 17 novembre l'attore e regista romano compie 70 anni e pochi giorni fa è stato ospite da Fabio Fazio che a Che tempo che fa ha voluto fargli gli auguri di persona, come potete rivedere anche su Raiplay. Carlo Verdone si è collegato con il programma da casa sua dicendo che considerata l'attuale situazione sanitaria non farà nessuna festa: "Ho 70 anni, non mi vergogno di dire l'età. Li porto bene? Forse perché non prendo mai il sole, me lo disse un dermatologo. Festeggerò da solo, che devo fare? Aspetteremo tempi migliori!".

Carlo Verdone e Claudia Gerini in una scena del film Grande, grosso e... Verdone

Il regista e attore di commedie memorabili - qui abbiamo parlato dei migliori film di Carlo Verdone - poi ha raccontato un simpatico aneddoto con Claudia Gerini durante le riprese di Viaggi di nozze. Il set era a Forte dei Marmi e dopo una mattinata di riprese i due deciso di dirigersi verso le Alpi Apuane non prima di essersi mangiati un gelatone. Mentre guidavano verso la loro meta Carlo iniziò ad avere problemi con lo stomaco "dissi qualcosa che non va, speriamo bene", ha raccontato l'attore. Durante il tragitto in salita Carlo non diede peso a dei cartelli stradali pensando che si riferissero all'allerta per la velocità.

Stavano guidando da circa un'ora quando Claudia Gerini si rivolse a Claudio dicendogli che aveva bisogno di un bagno perché aveva dei problemi alla pancia, gli stessi che accusava Verdone. "Troviamo un albero, ognuno ne prende uno" disse la Gerini, ma attorno non c'erano alberi, solo blocchi di marmo. A quel punto Claudia disse " io vado dietro un blocco di marmo tu dietro un altro", racconta Carlo che poi prosegue: "All'improvviso si sente un'esplosione tremenda e si vedono dei blocchi di marmo cadere e poi un secondo botto e poi un terzo". Claudia e Carlo quasi furono travolti dai blocchi di marmo che cadevano dalla montagna. I due cominciarono a scappare con i pantaloni calati mentre da lontano un operaio gridava: "Queste cose fatele in camera da letto! Non li avete visti i cartelli? Cretini!".