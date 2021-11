Carlo Verdone e Christian De Sica: la foto di famiglia e il "dramma" sullo sfondo

Carlo Verdone ha pubblicato una foto di famiglia dove Christian De Sica è immortalato steso sul divano dopo il pranzo domenicale a cui ha fatto seguito la più classica delle 'pennichelle': nello scatto, caricato da Verdone sul social, ci sono anche i figli Paolo e Giulia, nati dal suo matrimonio con Gianna Scarpelli.

Il pranzo della domenica per consuetudine raccoglie attorno al tavolo tutta la famiglia e, generalmente, risulta essere più abbondante e "letale" dei normali pasti feriali. È facile quindi che qualcuno possa sdraiarsi sul divano e poi addormentarsi, sconfitto dal famigerato abbiocco post-prandiale. Anche Christian De Sica oggi è rimasto vittima del riposino pomeridiano, e a riprenderlo impietosamente ci ha pensato il cognato Carlo Verdone, che ha immortalato il momento con una foto pubblicata sul suo profilo Facebook.

Nello scatto caricato sul social Carlo è in primo piano sorridente e Christian è steso sul divano alle sue spalle, nella caption l'attore ha scritto "Ora in campagna. La vera Vita da Carlo con i figli Paolo e Giulia e lo zio Christian De Sica crollato dopo il pranzo domenicale. Un abbraccio a tutti voi". La frase è un chiaro riferimento a Vita da Carlo, la serie comedy in 10 puntate, la prima della sua carriera, in cui Verdone interpreta sé stesso in un'irresistibile vicenda comica in cui si intrecciano realtà e finzione, disponibile sulla piattaforma streaming Amazon Prime Video.

Nella foto che sta facendo il pieno di like su Facebook, ci sono anche Giulia e Paolo, figli di Carlo e nipoti di Christian. I ragazzi sono nati dal matrimonio dell'attore con Gianna Scarpelli, la donna con cui Carlo è stato sposato dal 1980 al 1996. Entrambi i giovani hanno fatto dei cammei in alcuni film del padre. Giulia, nata nel 1986, è apparsa in Al lupo al lupo e in Viaggi di nozze. Il secondogenito, nato nel 1988, è apparso in Grande, grosso e... Verdone e in Io, loro e Lara. Paolo ha recitato anche in Posti in piedi in paradiso.