Carlo Verdone star di Amazon Prime Video con la nuova serie tv Vita da Carlo

Vita da Carlo, la serie TV comedy con l'attore e regista Carlo Verdone, in cui interpreterà se stesso in versione romanzata è tra i nuovi progetti annunciati stamattina da Amazon Prime Video. Al fianco dell'attore e regista si alterneranno alcune delle star italiane più famose.

Ambientata a Roma, creata da Nicola Guaglianone, Menotti e Carlo Verdone, Vita da Carlo - questo il titolo della serie - sarà in lavoraziona già da quest'anno, prodotta da Aurelio e Luigi De Laurentiis con Filmauro, si comporrà di 10 episodi. "Sono molto felice e orgoglioso di avviare questa nuova avventura creativa con i miei produttori Aurelio e Luigi De Laurentiis e con Amazon, una piattaforma che mi consentirà di esplorare un nuovo linguaggio - ha dichiarato Carlo Verdone -. Per la prima volta dovrò affrontare un'avventura originale. Sarà molto stimolante sapere che, grazie a un partner così importante, potrò comunicare con un pubblico internazionale una storia tutta italiana ma capace di raccontare personaggi, sentimenti ed emozioni che sono universali. Gran parte della storia riguarderà proprio molti aspetti della mia vita privata con episodi e situazioni nelle quali mi sono imbattuto, cercando di far capire che spesso la realtà supera di gran lungo la fantasia. Ma tengo a sottolineare che il mio obiettivo principale sarà quello di interpretare fragilità, nevrosi, tic, debolezze e follie, riconoscibili non soltanto dalla platea italiana. E questo ritengo sia anche nelle aspettative di Amazon che ringrazio per la stima e la fiducia che ha avuto in me".

Un sacco bello: 40 anni fa Carlo Verdone cominciava a farci ridere. E non ha più smesso

"Siamo orgogliosi di iniziare un nuovo corso di produzione di contenuti per Amazon con un'icona come Carlo Verdone - hanno aggiunto i produttori Aurelio e Luigi De Laurentiis. - Filmauro, sinonimo da sempre della commedia all'italiana, coniuga con questa prima serie, la propria tradizione con l'innovazione e la ricerca narrativa e produttiva. Verdone è l'autore che, più di ogni altro, ha saputo raccontare il nostro Paese negli ultimi decenni con leggerezza, ironia e profonda verità".

Questa mattina Amazon ha annunciato oltre alla serie su Carlo Verdone, anche un documentario su Tiziano Ferro, tre nuovi show Amazon Original italiani nel corso dell'evento Prime Video presents, ospitato oggi all'Hotel de la Ville di Roma. Hanno inoltre preso parte all'evento celebrità italiane tra cui Carlo Verdone, Carlo Cracco, Andrea Di Stefano e i produttori Aurelio e Luigi De Laurentiis, Lorenzo Mieli, Fabrizio Ievolella, Francesco Lauber e Dante Sollazzo.