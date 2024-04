Carla Gugino : 'Era fisicamente impossibile che interpretassi una madre in Spy Kids'

Carla Gugino ha dichiarato che sta ancora cercando di capire come sia stata scelta come madre di due bambini in età scolare a 27 anni in Spy Kids.

Durante una recente intervista con BuzzFeed, l'attrice, che interpretava Ingrid Cortez, ha ripensato al periodo in cui ha girato la pellicola del 2001, insieme ad Antonio Banderas, Alexa PenaVega e Daryl Sabara. Il film d'azione e avventura, diretto da Robert Rodriguez, seguiva una famiglia di spie.

Il gioco di Gerald, Carla Gugino: "Temevo che sarebbe stata la fine della mia carriera"

Le parole dell'attrice

"È così divertente perché avevo 27 anni", ha raccontato la Gugino. "È stata una bellissima arma a doppio taglio, perché amo moltissimo quel film. E l'intera esperienza è stata incredibile, e i film continuano".

La star di The Girls on the Bus ha continuato: "Amo Ingrid Cortez. Ma è stato divertente perché ero almeno 10 anni troppo giovane per il ruolo, perché sono stata una spia per 10 anni e poi in qualche modo ho avuto dei figli di 9 e 11 anni", aggiungendo con una risata: "Quindi era fisicamente del tutto impossibile".

La Gugino ha notato che Rodriguez aveva già iniziato le riprese del film da due settimane prima di incontrarla per un eventuale casting. "Mi ha detto: 'Mi sento come se stessi cercando una madre per i miei figli'. Ne stavamo parlando, io avevo fatto il provino per lui e lui mi ha detto: 'Penso che se facciamo bene il nostro lavoro, nessuno lo metterà mai in discussione'".

E ha aggiunto: "Ed è così buffo che nessuno abbia notato questa incongruenza. Io e Antonio Banderas avevamo lavorato insieme in un film intitolato Promesse e compromessi, diretto da David Frankel, quindi avevamo anche un po' di storia, ed è stato davvero bello arrivare in questo modo".

La Gugino ha ripreso il suo ruolo in due sequel di Spy Kids, usciti nel 2002 e nel 2003. Tuttavia, Spy Kids 4: All the Time in the World del 2011 ha visto un cast tutto nuovo, così come Spy Kids: Armageddon del 2023 (capitolo aspramente criticato).