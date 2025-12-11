Carl Rinsch perde la causa contro Netflix e rischia 90 anni di carcere per la serie sci-fi mai completata

Una giuria ha dichiarato che il filmmaker è colpevole di frode e riciclaggio di denaro dopo aver ottenuto molti milioni per la produzione di White Horse.

Il regista Carl Rinsch è stato condannato per frode e rischia fino a 90 anni di carcere per aver ottenuto da Netflix oltre 11 milioni di dollari per una serie sci-fi mai completata.

Il filmmaker era presente in tribunale a Manhattan quando è stato annunciato il verdetto e scoprirà la sua sentenza in un'udienza che si svolgerà il 17 aprile.

La decisione della giuria

Il regista è stato dichiarato colpevole di aver consapevolmente ideato e attuato un piano per compiere una frode e ottenere denaro mediante 'pretesti falsi e fraudolenti'.

Carl Rinsch (47 Ronin, di cui potete leggere la nostra recensione del blu-ray) si era dichiarato non colpevole e ha sostenuto che la cifra ottenuta da Netflix fosse necessaria a ripagare il suo investimento nello sviluppo e nella produzione di White Horse/Conquest, un ambizioso progetto sci-fi che non è mai stato completato.

Il filmmaker ha inoltre sostenuto che parte del materiale girato sarebbe stato utilizzato per la seconda stagione della serie.

Quanto rischia il regista

La giuria, tuttavia, non ha creduto alla sua versione e lo ha condannato per i capi di imputazione di frode telematica, che comporta una pena massima di 20 anni di carcere, di riciclaggio di denaro, anche in questo caso con una possibile pena massima di 20 anni, e cinque capi d'imputazione per aver effettuato transazioni monetarie su beni derivanti da una specifica attività illecita, ciascuno dei quali comporta una pena massima di 10 anni di carcere. Il totale arriva quindi a possibili 90 anni di carcere, anche se probabilmente la condanna sarà più lieve.

Il regista, che sostiene di non avere fonti di guadagno, deve inoltre attendere per scoprire se dovrà rimborsare in qualche modo Netflix, avendo usato i soldi ricevuti per comprare macchine, azioni, e persino cibo consegnato a domicilio.

La serie era passata da Amazon a Netflix nel 2018 con un investimento di circa 61 milioni.

Rinsch aveva poi chiesto 44 milioni a Netflix e successivamente aveva sostenuto di avere bisogno di altri 11 milioni per completare il progetto.