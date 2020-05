Cara Delevingne e Ashley Benson si sono lasciate

Ashley Benson e Cara Delevingne si sono lasciate dopo circa due anni: la loro relazione era diventata pubblica circa un anno fa, ma le due attrici hanno passato questo periodo separate a casa di rispettivi amici. Per il momento le cause della rottura sono sconosciute.

Cara Delevingne

Ashley Benson e Cara Delevingne erano tra le coppie più amate dai fan anche se le due attrici avevano mantenuto la loro relazione lontano dalle luci dei riflettori. Poche foto anche sui social, tra le ultime quella in cui festeggiavano San Valentino. Secondo le notizie riportate dai giornali americani, Ashley Benson si sarebbe trasferita a casa di amici, mentre Cara ha trascorso questo periodo con Margaret Qualley, Rainey Qualley e Kaia Gerber. Ad una recente festa, a cui sono stati invitati anche i protagonisti di Riverdale Cole Sprouse e KJ Apa, la star di Pretty Little Liars non è stata vista.

Cara Delevingne e Ashley Benson stanno frequentando amicizie diverse, secondo la fonte che ha riferito della rottura a E! News:"le due sentono che la loro storia è finita ed è meglio se ognuna prosegua per la propria strada". La scorsa estate si era vociferato di un loro matrimonio a Las Vegas, notizia smentita dalle interessate.