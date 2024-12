Captain Planet: Glen Powell spiega perché il film non è ancora stato realizzato

Glen Powell, l'attore protagonista del progetto, ha finalmente parlato della lunga attesa per il film su Captain Planet, un adattamento cinematografico che, nonostante sia stato annunciato tempo fa, non è ancora stato realizzato.

Nel 2016, Paramount Pictures aveva infatti confermato lo sviluppo del film, con Powell nel ruolo del celebre supereroe verde e l'attore-produttrice Leonardo DiCaprio alla guida del progetto. La notizia aveva suscitato un notevole interesse, specialmente dopo i precedenti tentativi falliti di portare sul grande schermo la serie animata Capitan Planet e i Planeteers, lanciata nel 1990.

Tuttavia, da momento del suo annuncio, il progetto ha incontrato numerosi ostacoli e non ha fatto progressi significativi. Powell ha recentemente discusso della situazione durante un'intervista con IndieWire, cercando di fare chiarezza sul futuro del film.

Le parole dell'attore: "Capitan Planet si farà, prima o poi"

"Sono molto, molto appassionato di Capitan Planet. Voglio che venga realizzato. Penso che abbiamo delle belle idee per quel mondo, qualcosa che credo il pubblico voglia vedere", ha dichiarato Powell. "Ma le persone che detengono i diritti del personaggio hanno altre priorità e visioni per la proprietà. Va bene così. Continuerò a lavorare su altri progetti e a fare quello che amo, ma quando sarà il momento giusto, vedremo se Captain Planet tornerà in auge. Purtroppo, è fuori dal mio controllo".

Il sorriso di Glen Powell

Nel maggio 2024, Powell aveva aggiornato i fan sulla situazione del film, ribadendo che il progetto è ancora vivo. "Ci stiamo lavorando da molto tempo. Sono ottimista riguardo al suo futuro, ma non c'è mai certezza sui tempi. Il processo è complesso, ma spero che accada", aveva dichiarato a Collider.

Nel 2016, oltre a essere scelto come protagonista, Powell era stato anche incaricato di scrivere la sceneggiatura insieme a Jono Matt, con la produzione di Leonardo DiCaprio e la supervisione di una squadra creativa di alto livello. Tuttavia, il film ha fatto pochi passi in avanti e, fino ad oggi, non è stato annunciato alcun regista, né sono stati forniti ulteriori dettagli su un possibile cast o sulla trama.

34 years ago today, 'Captain Planet and the Planeteers' premiered on TBS. pic.twitter.com/KHDqVRis9R — ToonHive (@ToonHive) September 14, 2024

Il personaggio di Captain Planet fu creato negli anni '90 dalla giornalista e attivista Barbara Pyle e dall'imprenditore Ted Turner. La serie animata, che mirava a sensibilizzare le nuove generazioni sull'importanza della sostenibilità e della protezione dell'ambiente, divenne un cult per i giovani spettatori.

Il protagonista, Captain Planet, era un supereroe con il potere di combattere le forze del male grazie ai "poteri degli elementi" (terra, aria, fuoco, acqua e cuore), rappresentati da un gruppo di giovani attivisti, i "Planeteers". L'intento di educare i bambini al rispetto per il pianeta è rimasto il cuore della serie, rendendo il progetto un possibile alleato per l'industria del cinema nell'era della crescente consapevolezza ecologica.