Captain America e Wolverine insieme in un video del Ringraziamento del 1987!

Captain America e Wolverine, come rivela un video girato nel 1987, sono stati protagonisti del Giorno di Ringraziamento grazie a un carro da parata dedicato al mondo Marvel davvero spettacolare e divertente.

Nel filmato si assiste all'eroico Captain America entrare in azione dopo la richiesta di aiuto di Doctor Strange. Lo spettacolo acrobatico ispirato al mondo dei fumetti mostra quindi una lotta, sulle note del tema musicale di Ritorno al Futuro, che vede il personaggio unire le forze con Wolverine per provare a sconfiggere Polaris e Magneto.

Il combattimento può inoltre contare sulla presenza di Luke Cage, Daredevil, Iron Man e The Hulk, ma non mancano inoltre altri villain del calibro di Green Goblin ed Emma Frost.

Ovviamente negli anni Ottanta gli eroi non erano interpretati da Chris Evans e Hugh Jackman, ma il filmato riapparso online in queste ore ha regalato molti sorrisi ai fan della Marvel di tutte le età.